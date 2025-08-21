La princesa Leonor de España se prepara para entrar como alumna en la Academia del Aire

Madrid – La Academia General del Aire (AGA) de España está lista para recibir como alumna a la princesa Leonor, heredera del trono español, que el próximo 1 de septiembre se incorporará como alumna para su tercer año de formación militar.

La princesa Leonor finalizará su formación castrense en la Academia General del Aire de San Javier, en Murcia (este de España), después de haber pasado por la Academia General Militar de Zaragoza (norte) en su primera etapa, y por la Escuela Naval de Marín (Pontevedra, noroeste), donde concluyó su fase en la Armada el pasado mes de julio.

«La formación y las capacidades con las que pueden contar los alumnos de la Academia General del Aire son una referencia”, dijo este jueves la ministra de Defensa española, Margarita Robles.

La ministra se pronunció así al visitar las instalaciones de San Javier, que, renovada con nuevas infraestructuras y medios, tiene todo listo para recibir a la alférez Leonor, que se incorporará como alumna de 4º curso.

Robles destacó que la modernización de las fuerzas armadas «es una prioridad fuera de toda duda, que toma forma cuando vemos la tecnología y los medios a los que van a tener acceso los alumnos a partir del 1 de septiembre aquí, en San Javier”.

Entre las capacidades que son punta de lanza de esta academia están los simuladores, que ofrecen un realismo de vuelo de casi el cien por cien y permiten una total flexibilidad, ya que se pueden adecuar las condiciones meteorológicas o la orografía del espacio de vuelo, además de los nuevos aviones de entrenamiento de turbohélice, los pilatus PC-21.

La ministra resaltó la importancia del papel de la princesa Leonor en las fuerzas armadas, por lo que va a representar en el futuro y también porque supone un llamamiento especial a la gente más joven y pone en valor el mundo militar. EFE