La princesa británica Eugenia dimite como patrona de una ONG contra la esclavitud

Londres – La princesa Eugenia, hija del expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor y sobrina del rey británico Carlos III, ha dimitido como patrona de Anti-Slavery International, una ONG dedicada a la denuncia de los casos de esclavitud que aún existen en el mundo.

Ha sido la propia ONG la que ha hecho público un comunicado en el diario The Observer que explica que, tras siete años de patronazgo, esa relación «llega a su fin», y le da las gracias por su trabajo. No ofrecen ninguna razón para su partida.

En la página web de la ONG, ha desaparecido cualquier mención a la princesa Eugenia, de 35 años, aunque se mantienen algunas fotografías de su abuela, la fallecida reina Isabel II.

Aunque Andrés fue desposeído del título de príncipe por sus vínculos con el pederasta estadounidense Jeffrey Epstein, Eugenia y su hermana, Beatriz, mantienen el título de princesas desde nacimiento, al ser nietas de Isabel II.

No obstante, su protagonismo ha quedado muy desdibujado en los últimos meses, después de que hayan salido a la luz cada vez más documentos -fotografías y mensajes de correo- que ponen de manifiesto la estrecha relación de su padre con Epstein.

La semana pasada, los medios británicos revelaron que Eugenia y Beatriz habían sido vetadas en la célebre carrera de caballos de Royal Ascot de este año, supuestamente por petición directa del Palacio de Buckingham, que también habría ordenado evitar que fuesen fotografiadas con cualquier otro miembro de la familia real en activo.

La relación del expríncipe con Epstein fue desvelada en primer lugar por Virginia Giuffre -fallecida en 2025-, quien relató que Andrés mantuvo relaciones sexuales con ella siendo ella menor, y describió varios episodios donde ambos habían invitado a numerosas muchachas, aparentemente del este de Europa y aparentemente menores de edad.

Los medios británicos han subrayado que tanto Eugenia como Beatriz han tratado de poner distancia con sus padres, los exduques de York, Andrés y Sarah Ferguson, tras los últimos escándalos.

Aunque ninguna de ellas ha sido relacionada directamente con el pederasta, persisten los interrogantes sobre hasta qué punto conocían las actividades de Epstein o si se beneficiaron de alguna manera de este vínculo familiar. EFE