La primera caravana del año sale de la frontera sur de México con 2,000 migrantes

Tapachula (México) – Una nueva caravana de unos 2,000 migrantes, la primera de 2024, salió de la frontera sur de México este jueves con destino a Estados Unidos, a pesar de las medidas que han tomado los gobiernos de ambos países para frenar la migración irregular cuyo flujo no se detiene.

Este es el primer grupo multitudinario del año, conformado por personas de diferentes nacionalidades, como Haití, Venezuela, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Colombia, y donde en su mayoría viajan mujeres, niños y jóvenes que citan la difícil situación económica, la violencia, inseguridad y las pandillas de sus países de origen como motivos para migrar.

Daniela «N», una migrante venezolana, quien carga a su hijo en su espalda, relató a EFE que la travesía para cruzar por México es difícil, pero su meta es llegar a los Estados Unidos, a pesar de lo que tenga que caminar o pasar.

“Que nos regresen ese es el temor. No queremos regresar a Venezuela porque la cuestión está fuerte, hay trabajo, pero no pagan bien para qué vas a trabajar, sino te va a alcanzar para nada. Hay hambre, hay niños que ni siquiera comen, porque es la única forma que nos dejan pasar, porque si no, nos devuelven y nos deportan”, subrayó esta migrante, quien camina a paso lento, viaja también con su esposo, su cuñado y su tío.

La caravana porta una manta de color blanco en la que le escribieron: “Migrar no es un crimen, criminal es un gobierno que reprime a los migrantes».

El grupo salió de madrugada de la ciudad de Tapachula, fronteriza con Guatemala, y mientras avanzaban sobre la carretera federal fue incrementando su número.

Al llegar al Ejido Viva México, donde se encuentra el primer retén policial, les gritaron a los agentes migratorios: “Queremos permisos, permisos, permisos”.

Yoledeidis, otra migrante venezolana, pidió a las autoridades mexicana y estadounidense ayuda para que los dejen avanzar de manera pacífica y aseguró que su objetivo es ir a trabajar.

“Estados Unidos y México, todos venimos sufriendo. No queremos regresar todavía, pero nosotros vamos con la fe de Dios, que todo lo vamos a lograr”, indicó.

A comienzos de semana, el embajador de EEUU en México, Ken Salazar, advirtió que su país ha realizado en las tres primeras semanas del año 79 vuelos de repatriación de migrantes, la mayoría con destino a Guatemala y Honduras, como parte del combate a la migración irregular del gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, ante «los flujos migratorios sin precedentes». JS