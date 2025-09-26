La presidenta supervisa inicio de tramos carreteros en medio de una jornada proselitista

Tegucigalpa – La presidenta Xiomara Castro participó este jueves en el inicio de la construcción del Corredor Turístico con mensajes proselitistas en plena campaña electoral.

Junto al secretario de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda Paredes, supervisó el inicio de la construcción del tramo de la carretera CA-13 que va desde el sector de La Barca hacia el municipio de El Progreso.

En el evento, se observó a personas que estaban detrás de la mandataria hondureña que portaban las banderas del Partido Libertad y Refundación (Libre).

La inversión de este tramo carretero es de 361.8 millones de dólares.

Castro exhortó a los hondureños a elegir con responsabilidad a sus diputados, distinguiendo entre quienes apoyan verdaderamente al pueblo y quienes solo responden a los intereses de unos pocos.

Además, reiteró la promoción de la candidatura oficialista de Rixi Moncada como la próxima mandataria de Honduras. AG