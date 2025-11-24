spot_imgspot_img
Nacionales

La presidenta de Honduras llega a Ciudad de México para iniciar una visita oficial

Por: EFE
MEX9296. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 23/11/2025.- Fotografía cedida por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE), de su titular Juan Ramón de la Fuente (i), saludando a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro (d), este domingo, a su llegada a Ciudad de México (México). El próximo martes, Sheinbaum recibirá a Castro en Palacio Nacional, donde sostendrán un encuentro, aunque no se precisaron los temas a tratar. EFE/ Secretaría de Relaciones Exteriores /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Ciudad de México.– La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, arribó la tarde este domingo a la Ciudad de México para cumplir una visita oficial a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, Cancillería) de México, Castro arribó a las 17:11 horas (23:11 GMT) al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde fue recibida por el canciller, Juan Ramón de la Fuente.

El próximo martes, Sheinbaum recibirá a Castro en Palacio Nacional, donde sostendrán un encuentro, aunque no se precisaron los temas a tratar.

La mandataria hondureña y su comitiva fueron recibidos por De la Fuente, quien estuvo acompañado por la subsecretaria para América Latina y el Caribe de la SRE, Raquel Serur.

La última vez que la mandataria hondureña estuvo en la capital mexicana fue el 29 de septiembre de 2024, como invitada a la toma de posesión de Sheinbaum, que ocurrió el 1 de octubre. EFE/ir

spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024