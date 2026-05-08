La presidenta de Costa Rica elimina por decreto beneficios que reducen tiempo en prisión

San José – La presidenta de Costa Rica, la derechista Laura Fernández, emitió este viernes por decreto un nuevo reglamento que elimina «beneficios carcelarios» que rebajan el tiempo en prisión de los privados de libertad, en uno de los primeros actos de Gobierno alineados con su promesa de tener mano dura contra el crimen.

«Con esto no va a quedar duda de que el año carcelario es de 360 días naturales, ya no más alcahuetería de que (el año de) la cárcel es de ocho meses», expresó durante una breve sesión del Consejo de Gobierno posterior a la ceremonia de investidura.

Con este nuevo reglamento «los jueces no tendrán espacio para interpretar en menos días al año la condena para quienes nos quitan la paz y no roban la seguridad», dijo la jefa de Estado.

«Se los advertí, no queremos en Costa Rica al crimen organizado ni al narcotráfico. Por eso, a partir de este momento, el año carcelario será de 360 días naturales», afirmó Fernández.

El nuevo Gobierno de Fernández, que asumió el cargo este viernes para el período 2026-2030, aún no ha hecho público el texto del decreto.

Durante su discurso de investidura, Fernández sostuvo que impulsará una reforma «profunda» del Estado para construir una «nueva Costa Rica» y que una parte importante para lograr este cambio será aplicar «mano dura» contra el crimen organizado.

La presidenta también indicó que en los próximos meses inaugurará una «mega cárcel» para 5.000 presos inspirada en el modelo salvadoreño de Nayib Bukele, y que además establecerá un Centro de Control y Comando (C5) de seguridad para combatir el crimen organizado.

Fernández envió a la Asamblea Legislativa un paquete de proyectos de ley para la construcción de una Ciudad Gobierno que aglutine edificios gubernamentales; otro para la edificación de una marina y terminal de cruceros en la provincia de Limón (Caribe), y otra iniciativa para la exploración y explotación de la minería a cielo abierto en Crucitas (zona norte).

Durante su administración, la mandataria contará con 31 diputados oficialistas de un total de 57 que conforman el Congreso, lo que le permite tener una mayoría simple, superior a los 29 votos requeridos para aprobar los proyectos convocados.

Para proyectos de reformas del Estado o constitucionales, la mandataria necesitará negociar con la oposición para alcanzar el apoyo de dos terceras partes del Legislativo, es decir, 38 votos.

Fernández también juramentó al nuevo gabinete encabezado por el presidente saliente, Rodrigo Chaves, quien ejercerá como ministro de la Presidencia y de Hacienda, dos de las carteras más estratégicas del Ejecutivo, y lo que la oposición ha calificado como un intento de concentrar el poder.

En la ceremonia de investidura estuvieron presentes representantes de 71 delegaciones internacionales y contó con actos culturales y oraciones de líderes evangélicos y católicos del país. JS