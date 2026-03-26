La posible implicación de Adán Fúnez en crimen de Juan López será una prueba de fuego para el nuevo fiscal, según defensor de DDHH

Tegucigalpa – El defensor de derechos humanos, Joaquín Mejía Rivera, se preguntó este jueves que el caso del crimen ambientalista Juan López será una “prueba de fuego” para el nuevo Fiscal General, Pablo Emilio Reyes Theodore.

A través de su cuenta de red social se refirió a la declaración de la fiscal Claudia Paz en la audiencia de juicio político del exfiscal general, Johel Zelaya, que denunció que este último impidió que avanzara en la investigación del caso.

Mejía Rivera afirmó que la decisión de trasladar el expediente del Ministerio Público de la Ceiba a la sede de San Pedro Sula fortaleció la investigación.

Señaló que la denuncia que el exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, esté implicado en el asesinato del defensor del medioambiente debe investigarse.

3/4. Pero hay 2 cuestiones de la declaración de la fiscal que son una prueba de fuego para el "nuevo" fiscal: uno, los indicios de la participación de Adán Fúnez en diversos actos ilícitos que han generado violencia contra personas defensoras y la degradación del parque nacional. — Joaquín Mejía Rivera (@LawyersforHR) March 26, 2026

“Los indicios de la participación de Adán Fúnez en diversos actos ilícitos que han generado violencia contra personas defensoras y la degradación del parque nacional”, subrayó.

El defensor de derechos humanos recordó que Fúnez favoreció a varias empresas mientras era alcalde de Tocoa y se debe saber si estas investigaciones seguirán abiertas.

¿El nuevo fiscal continuará con estas investigaciones? ¿Se atreverá a tocar al poder político y económico que representan estas dos personas?, se preguntó Mejía Rivera. AG