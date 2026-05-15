La política fiscal debe evaluarse por su impacto en la vida de las personas y no solo en cifras: Fosdeh tras resolución fiscal de CIDH

Tegucigalpa – El Foro Social de la Deuda Externa alaba el histórico pronunciamiento de la CIDH que vincula las decisiones presupuestarias con los Derechos Humanos.

El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), se suma al entusiasmo regional tras la publicación de la Resolución No. 2/26 sobre Políticas Fiscales y Derechos Humanos, emitida por la Relatoría Especial REDESCA de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Este documento marca un precedente histórico: la política fiscal ha dejado de ser una discusión meramente técnica de economistas para ser reconocida oficialmente como una cuestión de derechos humanos, ensalzó la organización tras otras publicaciones al respecto.

Giro humano a la economía pública

Luego de esta resolución los organismos sostienen que los impuestos, el gasto público, la deuda y el presupuesto nacional deben dejar de medirse exclusivamente por indicadores macroeconómicos. Según la nueva resolución, estas herramientas deben evaluarse bajo el prisma de su impacto real en la vida de las personas.

«La política fiscal es la herramienta más poderosa que tiene un Estado para reducir la desigualdad. Si el presupuesto no garantiza salud, educación o un ambiente sano, está fallando en su deber de derechos humanos», destaca el análisis.

Puntos clave de la Resolución 2/26 CIDH

Los Estados están obligados a utilizar el máximo de los recursos disponibles para garantizar derechos sociales.

Se insta a implementar tributos ambientales que desincentiven actividades nocivas y financien una transición energética justa y así cumplir con una justicia climática.

Asimismo, el análisis indica que el endeudamiento público no puede, en ninguna circunstancia, comprometer la capacidad del Estado para proveer servicios públicos esenciales.

Y para el combate a la corrupción se destaca la urgencia de transparencia fiscal se reconoce como un pilar para fortalecer la democracia y evitar la captura de instituciones por intereses particulares.

Desafíos para Honduras

En el contexto nacional, analistas enfatizan en el ámbito económico resaltan que esta resolución es un llamado de atención para reformar un sistema que históricamente ha priorizado el pago de servicio de deuda y un gasto corriente ineficiente sobre la inversión social.

La adopción de estos estándares internacionales permitiría que el sistema tributario hondureño sea más progresivo (donde quien gana más, paga más) y que el presupuesto sea una hoja de ruta para la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación.

Este hito de la CIDH, refuerza el clamor de que no hay democracia ni justicia social sin una política fiscal transparente y con rostro humano. LB