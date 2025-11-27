“La política en Honduras dio un giro inmediato” con mensaje de presidente Trump, según Juan Flores

Tegucigalpa- El líder de la comunidad migrante en Estados Unidos y representante de la Fundación 15 de Septiembre, Juan Flores, aseguró que el sorpresivo mensaje del presidente estadounidense Donald Trump, en apoyo abierto al candidato nacionalista Nasry Asfura, ha generado un fuerte impacto tanto en Honduras como entre la diáspora.

-Trump sacude el panorama político hondureño y genera reacciones en la diáspora.

Flores afirmó que la organización que encabeza se mantiene sin línea partidaria, ya que su interés se centra exclusivamente en Honduras y en la comunidad migrante.

“Nosotros nos sentimos tranquilos porque no tenemos línea partidaria. Nuestro interés es Honduras y nuestra comunidad migrante. Nos hemos mantenido al margen de los candidatos de los partidos políticos, a pesar de que sabíamos que la administración del presidente Donald Trump estaba respaldando al candidato del Partido Nacional”, expresó.

El líder migrante reconoció que el mensaje de Trump —publicado en su red social Truth Social— es de gran peso político. “Este mensaje del presidente Trump es un impacto grande. Ahora los integrantes del Partido Nacional que estaban saltando al Partido Liberal lo pensarán también”, señaló.

Según Flores, el escenario político hondureño experimenta un giro inmediato tras la declaración del mandatario estadounidense. “Se ha visto mucho triunfalismo de un partido, pero siempre hay que tener prudencia, porque en política hasta que no se cuenta el último voto no se sabe quién es. Pero ahora sí se sabe que el Partido Nacional ha tomado un gran impulso, como el lanzamiento de un cohete que le han hecho”, añadió.

También advirtió que el pronunciamiento del presidente estadounidense podría influir en los indecisos y en sectores estratégicos. “Ahora mismo da un giro la política en Honduras, porque muchos indecisos van a pensar qué hacer, y sobre todo la empresa privada. Mirábamos muy cautelosa a la empresa privada; también ha jugado su papel en el lobby acá en Washington, y saben que nadar contra la corriente desgasta”, apuntó.

El mensaje de Trump

El presidente Donald Trump pidió ayer miércoles a los hondureños votar por Nasry Asfura, a quien llamó “el único verdadero amigo de la libertad en Honduras”, y acusó a sus rivales electorales de representar un “avance comunista” y de estar alineados con líderes como el venezolano Nicolás Maduro.

Trump afirmó que, de ganar Asfura, Estados Unidos y Honduras podrían “trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas”, profundizando así su respaldo al candidato conservador en las elecciones del 30 de noviembre.

La declaración presidencial ya está provocando reacciones inmediatas en el debate político hondureño y podría marcar un antes y un después en la recta final del proceso electoral.LB