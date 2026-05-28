La Policía pareciera que fuera un cartel del crimen organizado, dice comisionada María Luisa Borjas

Tegucigalpa – La comisionada de Policía en condición de retiro, María Luisa Borjas, lanzó fuertes cuestionamientos contra el sistema de seguridad y justicia de Honduras, al asegurar que la corrupción policial, la impunidad y la falta de depuración institucional han llevado a una crisis estructural que mantiene al país “de rodillas”.

– Borjas pidió la renuncia del actual ministro de Seguridad. “Se ocupa una persona que tenga autoridad, que no le tiemble la mano para mandar a los delincuentes a la cárcel, así sean sus compañeros o miembros de su promoción”, declaró.

– Se necesita una verdadera depuración en la Policía, Fiscalía y Poder Judicial, señaló.

– En vez de depurar, estamos reintegrando personas y reforzando al crimen, manifestó.

“La Policía pareciera que fuera un cartel del crimen organizado. Estamos reintegrando personas que fueron ya juzgadas, señalados por asesinatos y con reincorporados a la Policía, cuando más bien deberíamos estarlos sacando”, aseveró.

Durante una amplia entrevista con el periodista Nery Arteaga de la radio HRN, Borjas fue contundente al señalar que la permisividad y la falta de castigo han debilitado el combate al crimen: “Aquí la impunidad es la que nos tiene de rodillas, porque se detectan las anomalías y no pasa nada”.

La exfuncionaria denunció que el problema no se limita a la Policía Nacional, sino que involucra a fiscales y jueces, quienes -según dijo- permiten que delincuentes capturados recuperen su libertad mediante pagos o arreglos bajo la mesa.

Se cuestionó: “¿Cómo es posible que los policías detengan a delincuentes y que en los juzgados salgan libres porque pagan dinero? No hay ética ni compromiso”.

Borjas también acusó prácticas graves dentro del Ministerio Público, señalando que algunos fiscales manipulan evidencia: “No solo desaparecen pruebas, también las siembran cuando quieren culpar a alguien. Aquí necesitamos una verdadera depuración y sanciones que sienten precedentes”.

Se necesita una verdadera depuración en la Policía, Fiscalía y Poder Judicial, señaló la comisionada.

Privilegios en cárceles y falsa depuración

Otro de los puntos abordados por Borjas fue la corrupción del sistema penitenciario. “Ahí tienen visitas, licor, mujeres, aire acondicionado, cama pulman. ¿Qué clase de castigo es ese?”, expresó, agregando que desde estos centros se siguen ordenando delitos como secuestros, asesinatos y extorsiones.

María Luisa Borjas criticó duramente la reincorporación de agentes con antecedentes delictivos a la institución policial, lo que refuerza estructuras criminales desde el mismo Estado.

“Estamos reintegrando personas señaladas por asesinato. En lugar de depurar, están fortaleciendo el crimen organizado”, advirtió.

Incluso ejemplificó el caso de un oficial de la Policía, que pese a haber sido condenado por narcotráfico, recuperó su libertad tras pagar una suma millonaria en dólares y fue reintegrado a la institución.

En vez de depurar, estamos reintegrando personas y reforzando al crimen, manifestó Borjas.

Operativos fallidos y corrupción interna

En relación con recientes hechos violentos que dejaron agentes muertos, Borjas sugirió que detrás de estos operativos podrían existir intereses ilícitos.

“Ellos se desviaron del rumbo porque iban por sus propios intereses, buscando dinero, droga o armas porque estaban acostumbrado a hacerlo”, afirmó y agregó que la corrupción interna debilita la autoridad policial frente a estructuras criminales.

Mencionó que ella está viva porque Dios es grande, ya que cuando fungió como funcionaria policial muchas veces su vida estuvo en peligro, e incluso la de sus hijos y esposo.

Citó que cuando estuvo Juan Carlos “El Tigre” Bonilla en la Policía Nacional hizo un acuerdo de protección con el exministro de Seguridad, Óscar Álvarez, “quien estaba metido hasta el cuello en drogas y en asesinatos con la presidenta de ese entonces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Vilma Morales.

Ante el actual panorama, la comisionada fue categórica al pedir la renuncia del actual titular de Seguridad, Gerzon Velásquez, argumentando falta de credibilidad y contradicciones en su discurso.

Borjas pidió la renuncia del actual ministro de Seguridad. “Se ocupa una persona que tenga autoridad, que no le tiemble la mano para mandar a los delincuentes a la cárcel, así sean sus compañeros o miembros de su promoción”, declaró.

“Para mí lo que debe hacer el ministro de Seguridad es renunciar, está comprobado que no dio el ancho. Debe renunciar a su cargo por dignidad para que asuma una persona con capacidad y honradez probada. Hay que comenzar a eliminar las manzanas podridas de ese canasto”, sostuvo.

Denunció que el actual ministro de Seguridad tiene nombrado a un hermano suyo en inteligencia, y lo mismo ocurre en otras dependencias que hay personajes con perfiles criminales e incluso con acusaciones penales en los tribunales de la República.

Borjas también denunció que las instancias de control interno han sido debilitadas deliberadamente. Recordó que durante su gestión en Asuntos Internos existía autonomía para remitir casos directamente a la Fiscalía, lo que permitió investigar a altos mandos policiales.

“Nadie sabe de la Didadpol, dónde está y qué es lo que hace porque ahora es una figura decorativa. Le quitaron autonomía para evitar investigaciones”, reprendió.

Puntualizó que “hay generales que no deberían serlo porque han sido delincuentes reconocidos en la Policía. Eso impide que el mando funcione correctamente”.

La comisionada subrayó que la corrupción en la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial constituye un problema estructural que requiere decisiones firmes para recuperar la confianza ciudadana y garantizar la seguridad en el país. JS