La Policía instala “torre de observación” e incrementa la zozobra previo a las elecciones

Tegucigalpa – La Policía Nacional de Honduras vigila a través de una torre de observación las afueras del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), de la colonia Miraflores, donde está instalado el Centro Logístico Electoral (CLE).

La torre de vigilancia fue instalada hace tres días, luego de los conflictos registrados el viernes entre consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López y Marlon Ochoa por un lote de equipos biométricos ingresados presuntamente de forma irregular.

El incidente se produjo mientras una comisión del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) realizaba una verificación técnica de los lectores biométricos. López advirtió que el 22 de agosto ingresaron 105 equipos, y ayer jueves otros 120 más, sin constar en el registro de bienes ni contar con autorización formal del pleno del CNE.

La torre de observación forma parte del Centro de Mando Móvil para fortalecer la operatividad de la Policía Nacional. Según lo anunciado a inicio de año, este centro de mando consta de cuatro torres de video vigilancia. VC