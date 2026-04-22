La Policía decomisa más de medio millón de lempiras en Ocotepeque

Ocotepeque – Equipos de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), en coordinación con la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE), Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) y la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), ejecutaron allanamientos de morada con orden judicial en distintos puntos del departamento de Ocotepeque, orientados a debilitar estructuras criminales vinculadas al delito de lavado de activos.

Las acciones operativas se desarrollaron con apoyo de otras unidades policiales, logrando intervenir dos viviendas identificadas como objetivos de investigación, tras labores de inteligencia y seguimiento que permitieron ubicar posibles evidencias relacionadas con actividades ilícitas.

Durante el primer allanamiento, realizado en una vivienda ubicada en la aldea Santa Anita, se efectuó el decomiso de 82,475 lempiras, 67,065 quetzales, 96 dólares estadounidenses y 25 euros, además de documentación de interés investigativo que será analizada por las autoridades competentes.

En una segunda intervención, desarrollada en el barrio San Andrés del mismo departamento, los equipos antidrogas lograron el aseguramiento de 328,330 lempiras en diferentes denominaciones, incluyendo moneda nacional y extranjera, fortaleciendo las líneas investigativas que apuntan a operaciones de manejo irregular de fondos.

De acuerdo con las autoridades, estos allanamientos forman parte de un proceso investigativo en curso contra estructuras criminales dedicadas al lavado de activos, cuyo accionar estaría vinculado al movimiento y ocultamiento de dinero de procedencia ilícita. JS