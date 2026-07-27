La Policía de Ecuador halla 1,2 toneladas de cocaína en un contenedor que iba a Letonia

Guayaquil (Ecuador) – Agentes de la Policía de Ecuador encontraron 1,2 toneladas de cocaína que estaban ocultas en un contenedor que iba a salir hacia Letonia desde uno de los puertos de la ciudad de Guayaquil, la más poblada del país y clave en la ruta del narcotráfico.

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló este domingo que los policías inspeccionaron un contenedor cargado con puré de banano que tenía como destino el país europeo y que en su interior hallaron 35 maletas que tenían 1.215 paquetes de droga.

La cocaína incautada tiene un valor estimado de 36,1 millones de dólares en el mercado estadounidense y 56,3 millones de dólares en el europeo, de acuerdo al ministro.

Tras el decomiso, los policías retuvieron el contenedor y tres sellos como indicios.

Este es la segunda incautación de cocaína sobre la que el ministro informa este domingo, ya que horas antes anunció el hallazgo de 2,4 toneladas de cocaína dentro de otro contenedor que iba a salir hacia Europa desde el puerto de Machala, capital de la provincia de El Oro, fronteriza con Perú.

En ese caso, la droga estaba oculta en cajas de banano de exportación.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

Hasta finales de mayo, en el país andino se decomisaron más de 70 toneladas de droga, según cifras del Ministerio del Interior. JS