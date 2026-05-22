La policía brasileña se incauta de 200.000 cromos falsificados del álbum del Mundial

Río de Janeiro – La Policía Civil de Río de Janeiro se incautó en la noche del jueves de un cargamento con 200.000 cromos falsificados del álbum oficial del Mundial de fútbol de 2026, así como de cientos de camisetas de la selección brasileña igualmente ‘piratas’, informaron este viernes fuentes oficiales.

El cargamento fue hallado en el compartimiento de carga de un autobús interceptado en Nova Iguaçu, uno de los municipios de la región metropolitana de Río de Janeiro, por agentes de la Comisaría de Represión a los Crímenes contra la Propiedad Intelectual.

El material falsificado, al parecer procedente del vecino estado de São Paulo y descubierto gracias a un trabajo de inteligencia, sería distribuido en Río de Janeiro, según un comunicado de la Policía.

Los productos serán sometidos a análisis antes de ser destruidos para intentar ayudar en las tareas de identificación de los responsables por las falsificaciones y de los lugares de confección de las mismas.

El decomiso puso al descubierto la existencia de sofisticadas redes de falsificación de cromos ante la fiebre que se vive en Brasil con el álbum de cromos a pocas semanas del inicio del Mundial.

Panini, productor del álbum y de los cromos y propietario de los derechos, ya había advertido en un comunicado divulgado a comienzos de mayo, incluso antes del lanzamiento del producto, sobre las falsificaciones ofrecidas en internet a precios inferiores a los oficiales.

El comisario Victo Tutman, responsable por el decomiso, afirmó que las falsificaciones son fácilmente identificables por la mala calidad del papel y de las imágenes, que tienen baja resolución y menos brillo.

Tutman afirmó que la oferta de cromos falsificados obedece a la alta demanda por el producto en momentos en que completar la colección se ha convertido en una fiebre.

Según el comisario, además de ofrecer sus productos en internet a precios inferiores a los oficiales, los responsables por las falsificaciones también mezclan los sobres de sus cromos con los originales en algunos lugares de venta. JS