La polarización y los ataques entre políticos han sumido al país en un clima de caos e intolerancia, lamenta analista

Tegucigalpa – El abogado y analista político Josué Murillo calificó como un reflejo de “inmadurez obscena” el creciente fenómeno del ciberbullying político en Honduras, el cual —según dijo— está siendo promovido por los principales partidos del país y tolerado por las autoridades electorales, que actúan de la misma forma.

“Efectivamente, eso es lo que está sucediendo y denota, en primer lugar, una inmadurez obscena de todos los partidos políticos, sobre todo de los tres principales contendientes: Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Libre. Nos tienen sumergidos en este caos provocado, donde cada semana hay más pugnas, improperios y calumnias públicas”, expresó Murillo.

“Los políticos nos tienen sumergidos en un caos provocado. Tienen un grado de irrespeto al pueblo, porque cada semana tenemos más de este circo, este limbo en el que no sabemos qué va a suceder. Estamos en una incertidumbre total”.

Hemos llegado a un grado de polarización tan extremo que ya ni siquiera uno puede ponerse determinado color; hay un nivel de intolerancia terrible en la sociedad, adicionó.

El analista lamentó que la política hondureña haya caído en prácticas propias del acoso digital, comparables con las que se denuncian en otros ámbitos.

“En las luchas de las feministas se ha tocado mucho el tema del ciberbullying, pero ahora estamos cayendo en lo mismo en la política. Hay una agresividad constante, una guerra sucia que busca destruir reputaciones en lugar de debatir ideas”, añadió.

El pueblo hondureño, observa con preocupación cómo el debate público se degrada, por lo que según el experto la situación demanda mayor responsabilidad por parte de los líderes políticos y de los órganos electorales, a fin de garantizar que le proceso electoral sea transparentes y se desarrolle en un ambiente de respeto, donde prevalezcan las propuestas sobre los ataques personales.LB