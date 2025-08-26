La polaca Iga Swiatek se deshace en dos sets de la colombiana Emiliana Arango

Nueva York – La polaca Iga Swiatek, número 2 del mundo, derrotó este martes en dos sets a la colombiana Emiliana Arango, puesto 84 de la clasificación y la eliminó en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos.

Swiatek, ganadora de seis ‘grand slam’ eliminó a Arango por 6-1 y 6-2 en una hora de partido.

Arango, de 24 años, logró defender con éxito su primer servicio en la manga inicial, pero cedió los dos siguientes y no logró reaccionar, sometida por la alta precisión de su rival, que acumuló 26 ganadores durante el encuentro.

El siguiente parcial se le complicó a Arango desde el inicio, perdiendo su primer juego al saque, tras lo que fue a remolque en el marcador. La colombiana fue incapaz de disponer de alguna bola de rotura, por seis de las que tuvo Swiatek.

La polaca, campeona del Abierto de Estados Unidos en 2022, se enfrentará en segunda ronda a la neerlandesa Suzan Lamens, número 66 del mundo.

Arango, por el contrario, participaba por primera vez en el cuadro final del Abierto de Estados Unidos.

El Abierto de Estados Unidos, último ‘grand slam’ del año, comenzó este domingo y se jugará hasta el 6 (final femenina) y 7 (masculina) de septiembre en el Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York. EFE