La polaca Iga Swiatek elimina a Sabalenka y va a la final de las Finales de la WTA

Cancún (México) – La polaca Iga Swiatek, segunda de la clasificación mundial de tenis, avanzó este domingo a la decisión del Finals de la WTA al derrotar por 6-3 y 6-2 a la número uno, la bielorrusa Aryna Sabalenka.

Swiatek, que de superar este lunes a la estadounidense Jessica Pegula recuperará el liderato de la clasificación, que había perdido en septiembre pasado, dejó hoy si mucho margen de maniobra a su rival.

La polaca impuso condiciones en el primer set al asegurar el ciento por ciento de los puntos ganados con su servicio y gran despliegue físico.

Después de 22 horas y 53 minutos de haberse pospuesto el partido este sábado por lluvia, Swiatek hizo un quiebre en el cuarto ‘game’ y a partir de ahí mostró un servicio impecable y con sobriedad hizo frente a los excesos de Sabalenka, con disparos como truenos, 11 de ellos convertidos en errores no forzados.

Swiatek salvó un punto de quiebre en el segundo juego del set número dos. En el tercer ‘game’ presionó a la bielorrusa y después de tres oportunidades de ‘break’, quebró para irse delante por 3-1 después de haber confirmado el saque.

El revés de la polaca desquició a Sabalenka, que insistió en apelar a su potencia pero otra vez, en el séptimo, juego sufrió un rompimiento.

Emocionada ante un grupo de entusiastas polacos con banderas y mexicanos que la alabaron, la actual número dos agradeció el apoyo para salir adelante en un partido que, según dijo, fue el más duro de la semana.

«El marcador 6-3, 6-3, no refleja lo difícil que fue. Aryna es una gran jugadora que le pega fuerte a la pelota; la final ante Jessica será difícil y me concentraré en no perder la concentración», dijo Swiatek.

Jessica Pegula, quinta tenista del mundo, venció en la jornada del sábado por 6-2 y 6-1 a su compatriota Coco Gauff, tercera de la clasificación y se convirtió en la primera finalista.

Pegula sólo necesitó 61 minutos para acceder a la final, en la que disputará el título contra Swiatek, a quien ha derrotado tres veces, pero con la que ha perdido cinco. EFE