La poderosa diputada que pasó de ‘indignación anticorrupción’ al centro del escándalo

Tegucigalpa (Proceso Digital) – Isis Carolina Cuéllar Erazo, la principal protagonista del escándalo denominado “Chequesol” y que lastró la debilitada imagen del gobierno de Libertad y Refundación (Libre), ascendió rápidamente en política hasta convertirse en “todopoderosa” en el occidental departamento de Copán. Su ascenso fue meteórico, su caída impensable. Hoy la justicia le imputa por 67 delitos de fraude, junto a varios de sus cercanos e íntimos colaboradores y otros funcionarios, incluido un exministro.

– Su discurso anticorrupción en el movimiento Los Indignados en el occidente de Honduras, hizo que ganara su primera diputación en 2021 con el movimiento M-28 de Libre.

– Cuéllar también figuró en un audio que retrataba la repartición de cuotas de poder en la elección de las autoridades del Instituto Hondureño del Café (Incafé) en beneficio de la familia presidencial.

Próxima a cumplir 37 años, Cuéllar proviene de la clase media de Santa Rosa de Copán -occidente de Honduras- estudió derecho en la Universidad Católica e incursionó en el mundo de la política en 2012 como secretaria de la Juventud del entonces naciente Partido Libre, pese a crecer en el seno de una familia nacionalista.

La joven legisladora fue impulsada por la lideresa política Elvia Argentina Valle, que abandonó las filas del Partido Liberal en 2009 luego de la crisis política que dio lugar a la salida del poder del ahora coordinador de Libre, Manuel Zelaya Rosales.

El cambio físico de Cuéllar.

También ganó protagonismo como figura del movimiento de los indignados en la zona occidental de Honduras, que comenzó sus protestas contra las ejecutorias del entonces presidente Juan Orlando Hernández.

Corrió como aspirante a diputada en las elecciones de 2017, pero no logró ganar una curul en el Poder Legislativo.

Con el respaldo decidido de Elvia Argentina Valle, coordinadora departamental de Libre, participó como candidata a congresista bajo la bandera del movimiento interno M-28, liderado por Carlos Zelaya. En esa elección -2021- fue la segunda más votada en Copán.

Cuellar, Elvia Valle y La Pichu.

Tuvo un ascenso fulgurante en el Partido Libre y pese a ser diputada debutante en 2022, fue vicepresidenta alterna en la junta directiva de Luis Redondo. Además, presidió la Comisión de Defensa y Soberanía del Congreso, asumió la secretaría de la Comisión de Presupuesto y forma parte de unidades de Relaciones Internacionales y Equidad de Género en la Cámara Legislativa. En 2024 fue nombrada subjefa de bancada y viajó a Venezuela para las elecciones presidenciales en una comitiva de Libre.

Redondo la catapultó en 2023 integrándola en la comisión encargada de evaluar las candidaturas para elegir las nuevas autoridades del Ministerio Público, que inicialmente la comisión permanente nombró a Johel Zelaya y luego de extensas negociaciones con la oposición fue ratificado a inicios de 2024.

El poder de Cuéllar se consolidó en Tegucigalpa. En menos de dos años había logrado erigirse como una de las ‘intocables y todopoderosas’ del gobernante Partido Libre. En marzo de 2023, su propio diputado suplente, Víctor Hugo Romero, evidenció los alcances de Cuéllar, de quien dijo “nada se mueve en Copán sin sus órdenes”.

Cuellar siempre fue muy activa en redes sociales.

Otro audio la delata

En octubre de 2023 el nombre de Isis Cuéllar retumba en un audio filtrado en el que se expone las intenciones de la familia presidencial en manejar el sector cafetalero del país.

“Aquí es que ando en otros menesteres por encargo de la presidenta, nosotros por instrucciones de la presidenta ya nos metimos al tema del Instituto Hondureño del Café (Ihcafé), porque eso quiere, que sea el punto de lanza, para empezar, hacer las estructuraciones de las políticas públicas en el tema del café, que el gobierno va a empezar a impulsar”, señaló Cuéllar en ese audio.

En la pieza audible, enfatiza: “El que está metido en el tema del café es Héctor Manuel Zelaya… por eso hay que poner una pieza nuestra, que es del gobierno, de nosotros, que nosotros sabemos quién es y cómo va a llevar la situación”.

“Nosotros somos soldados, y donde ellos nos dan instrucciones allí vamos”, finaliza Cuéllar.

En las elecciones primarias de 2025 fue la pre candidata más votada en Copán, donde su movimiento –el M28– logró ganar los siete espacios para las generales.

[LEER] Diputada Cuéllar se presentará este jueves a audiencia en caso ‘Chequesol’

Escándalo ‘Chequesol’

Isis Cuéllar protagonizó uno de los escándalos de corrupción más fuertes en el gobierno de Xiomara Castro, cuando el 23 de junio de 2025 estalló una trama de drenaje de millonarios recursos públicos a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), para beneficiar a simpatizantes de Libre en el occidente de Honduras.

El video difundido hizo que la imagen de la gestión Castro se cayera a pedazos para nunca reponerse. La administración de Xiomara Castro ya había recibido un duro revés cuando otro megaescándalo que significó el narcovideo en el que apareció Carlos Zelaya, hermano de Manuel Zelaya y cuñado de la presidenta Castro, en una reunión con capos hondureños en la que acordó “la contribución solidaria” de los varones de la droga con la primera campaña política de Libre en noviembre de 2013 les dañó profundamente. Los dos momentos remataron un daño irreparable al gobierno de Libre.

En la conversación expuesta en material audiovisual, Isis Cuéllar le dice al entonces ministro de Sedesol, José Carlos Cardona: “¿Te acordás para que quería los cheques? A quince le entregué equipos de sonido, trescientas sillas, mesas, carpas, un kit de sublimado, alrededor como de 125 mil lempiras a cada uno. Yo te dije, voy a hacer cheques de cien mil, los va a cambiar gente de mi confianza y los entregamos al partido”.

El caso se basa en la revelación de un video entre la diputada Isis Cuéllar y el exministro José Carlos Cardona, en el que ambos confirman el uso de dinero público para situaciones de la campaña electoral del Partido Libertad y Refundación (Libre).

Aunque en discursos públicos la presidenta Castro y la entonces candidata Rixi Moncada reprocharon el caso de drenaje de fondos públicos, a la par, la Secretaría de Transparencia en un informe sobre el tema apenas encontró “deficiencias relevantes”, pero sin incidencia negativa a la figura de la diputada copaneca.

[LEER] Isis Cuéllar no se detiene, gestiona obras por doquier y las politiza con su imagen y la de Libre

Suspendida “de mentiritas”

Este hecho provocó que rodara la cabeza de Cardona como titular de Sedesol, mientras que, Cuéllar, en teoría, fue suspendida de todos los cargos de Libre según lo difundido en un comunicado de su asamblea partidaria, además la vetaron como diputada del Congreso Nacional y candidata a reelegirse como legisladora. Todo ello quedó en discurso.

Pese al escándalo, Cuéllar siguió su intensa campaña política para lograr repetir en el pleno legislativo 2026-2030.

De manera pública y con el respaldo de las máximas autoridades de gobierno y de Libre, Isis Cuéllar contaba los días para las elecciones generales e informaba sobre los proyectos ejecutados en esa zona del occidente del país.

Nunca fue purgada. Siempre contó con el respaldo de la pareja presidencial y de la forma más flagrante detallaba las ayudas que gestionaba para los pobladores de su natal Copán.

En agosto de 2025, a menos de cuatro meses para las elecciones generales, el diputado de Libre, Víctor Hugo Romero denunció que Cuéllar seguía como que nada había pasado en Copán, fungiendo como la coordinadora departamental.

Tardía acusación del MP

Tuvieron que pasar 224 días del escándalo de “Chequesol” para que el Ministerio Público presentara la acusación penal contra una docena de personas, entre ellos Cuéllar y Cardona, señalados por la presunta comisión de 67 delitos de fraude.

El propio fiscal general, Johel Zelaya, señalado de inacción en el caso, confirmó el requerimiento fiscal el cual calificó como un mecanismo de corrupción de fondos de ayudas sociales para fines políticos del Partido Libre.

Adicionalmente, la cabeza de la Fiscalía informó de otras dos líneas de investigación en este mismo caso y detalló que ninguna de las 67 personas beneficiadas en este ilícito como beneficiarias reunían las condiciones para acceder a este tipo de ayuda social.

La selección de estas personas respondía a fines políticos, agregó el fiscal en una comparecencia de prensa en Tegucigalpa. Igualmente, en la investigación se logró identificar que asistentes de la diputada Isis Cuéllar trasladaban a los beneficiarios a las agencias bancarias para cambiar los cheques.

Al momento de conocerse públicamente el requerimiento fiscal, la diputada Cuéllar participaba en una reunión de pleno en el hemiciclo legislativo, pero abandonó el recinto al conocer que había sido imputada en el mega escándalo de corrupción. Los abogados de la legisladora de occidente lograron su presentación voluntaria y este jueves comparece en audiencia de imputados a las 9.00 de la mañana en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

[LEER] Isis Cuéllar me dijo que no temía a la justicia porque era la amante de un miembro de la familia Zelaya: José Carlos Cardona

Isis, la amante de uno de la familia Zelaya: Cardona

En explosivas declaraciones a periodistas, el exministro de Sedesol, José Carlos Cardona reveló que la diputada Cuéllar le confió no temer porque era la amante de un miembro de la familia Zelaya.

Enfatizó que “el 28 de junio de 2025, la diputada Cuéllar me dijo en persona que ella iba a ser protegida porque era la amante de un miembro de la familia Zelaya, mientras yo no tenía ese tipo de protección”.

Alegando inocencia se presentó el exministro Cardona a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde se realizó la audiencia de declaración de imputados en el caso de Sedesol, acusación por la cual recibió arresto domiciliario mientras comparece en audiencia inicial.

“Se busca sacrificar no a mi persona porque soy descartable desde el momento que renuncié, y no la diputada Isis Cuéllar, ella está siendo sacrificada para salvar al fiscal general”, expresó.

Reprochó que la congresista Cuéllar nunca fue abandonada por la alta cúpula de Libre, incluso recibió un fuerte respaldo para lograr su reelección en el Legislativo, desde donde seguramente negociará impunidad.

Cardona aseguró que la operación de cheques en Copán fue ejecutada a sus espaldas, pero que no sólo se hizo en Sedesol, sino en varias instituciones del gobierno de la presidenta Xiomara Castro.

“¿Por qué están mordiendo a los descalzos y utilizando como chivo expiatorio a una persona que no tiene ningún tipo de poder? Ella -se refiere a Cuéllar- ha de saber cosas, ella expresó que tenía una relación extramarital con un miembro de la familia Zelaya, que en ese momento era la familia presidencial”, reiteró.

A la consulta si fue entregado por el Partido Libre, respondió sin ambages que el coordinador del partido conspiró en su contra: “Por supuesto…”, reafirmó.

Repitiendo una y otra vez que es inocente de los cargos que le imputan, aseveró que el expresidente Zelaya constantemente se dedica a conspirar y hacer este tipo de acciones. PD