La plantilla del Barcelona reparte cariño y regalos entre los niños hospitalizados

Barcelona – La plantilla del Barcelona ha realizado este viernes la tradicional visita navideña a los principales hospitales infantiles de la capital catalana, una acción solidaria organizada por la Fundación Barça y que permite a los niños ingresados poder recibir el cariño de sus ídolos en estas fiestas tan señaladas.

Encabezados por la vicepresidenta institucional, Elena Fort, y varios directivos del club, junto a la plantilla y el cuerpo técnico del primer equipo de fútbol masculino, la comitiva azulgrana ha partido en varios autocares desde la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

En total, los jugadores del conjunto azulgrana se han repartido para visitar siete hospitales (San Joan de Déu, Vall d´Hebron, Germans Trias i Pujol, Hospital de Barcelona, Sant Pau, Parc Taulí y Hospital de Terrassa); dos centros de alojamiento para familias de fuera de Barcelona o de Cataluña que tienen niños y niñas en tratamiento oncológico prolongado (Casa Xuqlis, Casa Ronald McDonald); y, por primera vez, un centro de neurorehabilitación pediátrica (Institut Guttmann).

Solo han faltado el defensa Ronald Araujo, apartado de la dinámica del primer equipo hace varias semanas por un tema de salud mental, y el delantero Raphael Dias ‘Raphinha’, por motivos personales.

Esta acción se realiza dentro del programa Pulseras Blaugranas, a través del cual se organizan visitas durante toda la temporada de los diferentes deportes profesionales del FC Barcelona a los centros sanitarios para transmitir ilusión, esperanza y emociones positivas a los niños hospitalizados.

A lo largo de la temporada, todas las secciones profesionales del club -baloncesto, balonmano, fútbol sala y hockey patines-, así como el Barça Atlètic y el Juvenil de fútbol, han participado en estas acciones solidarias y en proyectos de la Fundación dentro de la campaña ‘Navidad todo el año’.

La sorpresa y la felicidad de los niños al ver aparecer en sus habitaciones a Lamine Yamal, Pedri, Lewandowski, Cubarsí y compañía ha supuesto un momento único. Los futbolistas azulgranas han entregado a los niños diversos obsequios y se han hecho fotos con ellos, creando momentos de gran complicidad.

Y es que los profesionales de la salud remarcan que este tipo de encuentros permiten experimentar y vivir sentimientos y emociones muy positivas, algo que les beneficia a la hora de afrontar los duros tratamientos médicos que siguen y en su proceso de recuperación. JS