La pintora británica Cecily Brown expone en Londres su obra centrada en la naturaleza

Londres – La artista británica Cecily Brown expone por primera vez en su país con la muestra ‘Creación de imagen’ (Picture Making) que reúne sus últimos lienzos centrados en paisajes naturales y podrá verse desde mañana en la galería Serpentine, en los jardines londinenses de Kensington.

Hans Ulrich Obrist, director artístico de la galería y comisario de la muestra -que podrá visitarse hasta el 6 de septiembre- señaló que las pinturas se han creado en respuesta al lugar donde se exponen: «se pueden ver paisajes del parque», según explicó a EFE en un pase previo para la prensa.

Los temas de la naturaleza y la vida en los parques han marcado durante mucho tiempo la obra de Brown que ahora retoma temas familiares como parejas enamoradas, paisajes boscosos y paseos que generan sensaciones inquietantes.

Para Cecily Brown la galería Serpentine ocupa un lugar muy especial en su corazón y le emociona enormemente exponer ahí su obra. Cuando era estudiante de arte en Londres, la visitaba regularmente, y esas visitas le influyeron en gran medida.

El estilo artístico de Brown está marcado por una pincelada gruesa con colores vivos y llamativos. De cerca no se aprecian las figuras, tan solo se ven los trazos de pintura así que es necesario retroceder unos pasos y alejarse para apreciar la totalidad de la obra y el paisaje que se presenta en ella.

En esta muestra no solo se encuentran cuadros, también se presentan dibujos. Obrist, comisario de la muestra, destacó que ella siempre ha dibujado: «dibujó desde los tres años y sus dibujos son menos conocidos que sus pinturas», por ello decidieron que ocuparan un lugar de la exposición.

Además, las obras más recientes de la pintora se entremezclan con una selección de pinturas clave que datan de 2001, para contextualizar la evolución pictórica de Brown durante los últimos 25 años. Se abordan así sus primeros recuerdos del paisaje inglés y su interés por las ilustraciones de libros infantiles.

Cecily Brown, nacida en 1969 en Londres, es una de las pintoras británicas más destacadas de la actualidad. A los tres años de edad ya manifestó su deseo de ser pintora. Más tarde, en 1993 se licenció en pintura en su ciudad natal y al año siguiente, en 1994 se mudó a Nueva York, donde ha vivido y trabajado desde entonces. EFE