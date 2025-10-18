La persona que no salga a votar no tiene derecho a protestar: Cardenal Rodríguez

Tegucigalpa – La persona que “no salga a votar no tiene derecho ni a protestar ni a decir nada, porque fue irresponsable», dijo este sábado el cardenal emérito de Tegucigalpa, Óscar Andrés Rodríguez.

En una entrevista con TSI, el religioso consideró que el hondureño que deje de ejercer el derecho al voto será un irresponsable.

En ese contexto, dijo que quien no salga a votar el próximo 30 de noviembre no tiene derecho a protestar después.

Ayuda para damnificados

Sobre las lluvias que se suscitan en el país refirió que como hermanos hondureños “tenemos que hacer todo lo posible por ayudarnos mutuamente”.

«El calentamiento global, la destrucción de los bosques la vemos con dolor, lo que está sucediendo en este momento, es porque el ser humano no ha sido responsable en el cuidado de la naturaleza», razonó.

El cristiano debe responder a unos desafíos, el cristiano no es el que sigue una ideología, sino el que sigue a Jesús y sabe que debe vivir como él vivió, externó.

A 44 días de las elecciones los llamados al voto masivo aumentan de parte de diferentes sectores de la sociedad hondureña.

De los diez millones de habitantes que tiene Honduras, más de seis millones podrán votar para elegir a un presidente, tres designados presidenciales, 298 alcaldes, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Centroamericano. (RO)