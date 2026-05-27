“La percepción de inseguridad aumenta y genera miedo colectivo”: Migdonia Ayestas

Tegucigalpa – La coordinadora del Observatorio Nacional de la Violencia de la UNAH (ONV-UNAH), Migdonia Ayestas, alertó sobre el incremento de homicidios múltiples en el país, señalando que este fenómeno se acerca rápidamente a las cifras registradas el año anterior.

– ONV homicidios múltiples en Honduras: 15 masacres dejan 72 víctimas en lo que va de 2026.

Según detalló, con la reciente masacre de estudiantes del colegio de La Perla del Ulúa, en la zona norte de Honduras, ya se contabilizan 15 escenas de homicidios múltiples que han dejado 72 víctimas, entre ellas ocho mujeres.

Ayestas explicó que, al comparar las cifras con el mismo período del año pasado, hasta el 30 de mayo de 2025 se habían registrado 16 escenas con 57 víctimas. Esto significa que actualmente hay una escena menos, pero 15 víctimas más que en el mismo lapso del año anterior.

“La percepción de inseguridad aumenta y genera miedo colectivo. La gente se asusta al ver escenas con tres o más víctimas”, lamentó la experta, quien advirtió que los grupos más vulnerables afectados por la violencia son estudiantes, policías, agricultores, campesinos del Bajo Aguán y mujeres.

La titular del ONV señaló que la criminalidad organizada continúa siendo una de las principales causas detrás de estos hechos violentos, sumado a factores estructurales que el Estado no ha logrado resolver, como la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades y las deficiencias en la educación.

Asimismo, instó a las autoridades a fortalecer los procesos de investigación y judicialización para identificar y castigar a los responsables. “Solo así se podrá enviar un mensaje claro a los grupos criminales y revertir la violencia que mantiene en zozobra al país”, expresó.

Ayestas indicó que Honduras mantiene un promedio diario de seis homicidios y consideró que el 2026 podría cerrar con cifras similares a las del año pasado. No obstante, descartó que el país alcance nuevamente los niveles de violencia registrados en 2011, considerado el año más violento en la historia reciente de Honduras, con una tasa de 86.5 homicidios por cada 100 mil habitantes, pero alertó que las autoridades deben investigar los casos y judicializar. LB