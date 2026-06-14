Julio Raudales

Cada cuatro años el mundo detiene su marcha y concentra su atención alrededor de un balón.

Durante cinco semanas, el fútbol se convierte en el tópico central de los noticieros y las redes sociales, en la discusión principal de la charla callejera, el aula de clase, la barbería, los salones de belleza, los talleres y la oficina. La vida discurre sí, como siempre, pero edulcorada por el sabor del campeonato mundial que la FIFA, ese organismo tan vilipendiado como célebre por sus escándalos de corrupción, pone en nuestras mentes y pantallas.

Ese es quizás el regalo más portentoso que nos legó el siglo XX para hacer más soportable la pesadilla que el planeta tuvo que soportar en medio de dos guerras calientes y una fría; al fragor de 3 pandemias y al menos dos crisis financieras, la incertidumbre de saber o no si por fin seríamos los reyes de la jungla o si al final asistiríamos al entierro de nuestra cultura o al fin de la historia.

El futbol es, ahora no cabe duda, el “sumun” de las expectativas que los seres humanos ponemos en la búsqueda de nuestra identidad. Por eso nos detenemos cada cuatro años, para presenciar la fiesta más grande de las naciones. Es cierto, existen los Grand Slam, la serie mundial de beisbol e incluso las olimpiadas. Pero ningún evento nos hace identificarnos, es decir, buscar parecernos a nosotros mismos, como esa fiesta que cada cuatro años nos engulle y categoriza en lo que Guy Debord llamó: La Sociedad del Espectáculo.

Sean cuales sean los problemas del país, del barrio o del hogar, hay que pararse por un rato a ver jugar a nuestros ídolos. Hace 60 años eran Pelé y Mazzola, hace 30 Maradona o Gullit y desde hace 15 es Messi o Ronaldo según sea el gusto. Muchas cosas han cambiado en lo que va del siglo, pero la pasión futbolera parece tomar cada vez mayor expectación.

Los hondureños hemos acariciado tres veces la ilusión de estar presentes y ver “in situ” el escenario con la consabida felicidad de ser, no tan solo espectadores, sino de ser partícipes en primera fila. A parte de la primera, todas nuestras actuaciones han sido más bien deslucidas, lo cual no nos quitó nunca la alegría de estar presentes en la gran fiesta planetaria.

¿Qué podemos aprender de lo que hoy sucede en el plató del mundo? ¿Qué nos puede enseñar el deporte para intentar poner en práctica en esta escuela de la vida que es el mundo?

Como es sabido, un equipo de fútbol (o de cualquier otro deporte gregario), es una escuela donde se conoce y practican los más fuertes vínculos de solidaridad. Los miembros de un equipo saben que, de la suerte de uno, por lo menos durante el juego, depende la suerte de todos. Ni el genio futbolístico más grande puede prescindir de los demás.

Los jugadores conocen la amistad en su más alta expresión que es el compañerismo. Pero hay dos tipos de compañerismo: el de los que se unen para buscar un objetivo común y el de quienes buscan vencer un enemigo. Ahora bien, en un equipo de fútbol las dos son una sola. El objetivo común es, por cierto, ganar y muchas veces, el enemigo no es el contrincante, sino los atavismos que nos impiden unirnos en pos del triunfo.

Quizás valdría la pena aprovechar la pausa que la “sociedad del espectáculo” nos conmina a hacer en este mes de junio, para reflexionar sobre lo que necesitamos para buscar y alcanzar un objetivo común como esa de lograr que no haya más pobre en nuestro país. Hay que recordar que muchos otros países (más de los que creemos), lo han logrado.

Tal vez vale la pena comenzar a pensar como equipo para que, más allá de nuestras formas distintas de ver el mundo, emprendamos la aventura de ser mejores. Es imprescindible tener claro entonces la máxima que determina el triunfo en el futbol: La suerte de uno depende de la suerte de todos.