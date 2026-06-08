Honduras y el costo de negociar sin rumbo propio

La paradoja Taiwán-China

Por Alma Adler

La política exterior hondureña no debería reducirse a escoger entre nostalgias y presiones. Su tarea es más exigente: construir una agenda propia, medir resultados, proteger áreas sensibles y entender que, en el orden internacional, ningún país concede influencia por cortesía.

En diplomacia, lo esencial rara vez aparece en los comunicados. Está en los gestos, en los silencios, en la llamada que se retrasa, en la fotografía que no se toma, en el contrato que no llega a firmarse y en la promesa que permanece suspendida. El resto pertenece al ceremonial: declaraciones impecables, sonrisas calculadas, palabras suficientes para cubrir decisiones tomadas casi siempre en otro lugar.

Taiwán lo ilustra con crudeza. Durante años, Occidente lo presentó como una frontera moral: democracia contra autoritarismo, libertad contra coerción, isla pequeña contra potencia continental. Hay verdad en ese relato. Pero el sistema internacional también se ordena por semiconductores, rutas marítimas, deuda, tecnología y gobiernos dispuestos a mover piezas cuando cambia el equilibrio de poder.

Por eso Honduras debe formular una pregunta menos sentimental y más estratégica: ¿conviene volver con Taiwán porque Washington lo desea, o conviene construir una relación seria —con límites, condiciones y resultados verificables— frente a una China que ya forma parte de la arquitectura del poder global?

Washington no trata a Taiwán únicamente como compromiso democrático; también lo administra como variable estratégica frente a Pekín. Bajo la administración Trump, las señales sobre el Estrecho de Taiwán han oscilado entre la garantía y la ambigüedad calculada: suficiente para que Pekín tome nota y suficiente para que Taipei pierda certezas. Honduras no debería subirse a ningún barco sin verificar antes quién sostiene el timón.

Durante ochenta y dos años —desde 1941 hasta 2023— Honduras mantuvo con Taiwán una relación que fue mucho más que diplomática. La Misión Técnica taiwanesa acompañó el desarrollo de la industria del camarón blanco: no era solo un mercado principal —absorbía cerca del 40% de las exportaciones en 2022— sino un socio que transfirió conocimiento para producirlo. Desde 2006, Taiwán concedió más de 205 millones de dólares en préstamos y 27 millones en donaciones; además, financió becas universitarias en áreas como salud, acuicultura e ingeniería. Esa relación no colapsó por agotamiento: fue cortada por una decisión política unilateral. Negarlo sería deshonesto.

Lo que vino después mide el costo de negociar sin agenda propia. Las exportaciones de camarón se desplomaron 67% —de 105 millones de dólares a 25 millones— y China no llenó el vacío esperado. El golpe dejó empresas cerradas, miles de empleos perdidos y lagunas abandonadas en el sur. Las promesas de cooperación siguieron una lógica parecida: anuncios importantes, ejecución incierta, expectativas mayores que los resultados. En política exterior, una promesa sin entrega verificable no abre mercados ni sostiene empleos.

Pero que la transición hacia China haya sido deficiente no significa que la solución sea una transición igual de apresurada de regreso a Taiwán. Significa algo más crudo: Honduras negoció mal, ejecutó poco y cobró menos de lo que valía su decisión.

Hay un dato que lo resume: en 2024, Honduras le compró a China muchísimo más de lo que le vendió. Una brecha de esa magnitud no es una alianza estratégica; es una relación comercial desequilibrada. China no es una ONG ni un espectro que desaparece cerrando la puerta: es mercado, financiamiento, tecnología e influencia. El problema nunca fue acercarse. El problema fue hacerlo sin rumbo, sin seguimiento y sin una lista nacional de exigencias.

Conviene mirar cómo navegan otros. España cuida su relación con China, pero atiende las advertencias de Washington sobre datos y telecomunicaciones. Argentina administra el peso financiero chino incluso bajo gobiernos ideológicamente distantes de Pekín. El Salvador, cercano a Trump, no devolvió las obras construidas con apoyo chino.

Costa Rica, que rompió con Taiwán en 2007, tardó años en materializar beneficios del TLC con China y aún hoy enfrenta un déficit comercial estructural con ese país. Panamá, que hizo el cambio en 2017, ha recibido inversión china en infraestructura portuaria, pero también ha visto crecer su dependencia en financiamiento y tecnología. Ninguno firmó en blanco. Ninguno rompió por pureza. Y ninguno finge que China es un fantasma.

Honduras debería abandonar la pregunta simple —China o Taiwán— y plantearse una más severa: ¿qué posición resuelve problemas concretos del país? En salud: hospitales que funcionen, equipos y medicamentos. En educación: infraestructura entregada y becas reales. En producción: mercados, financiamiento verificable y puertos eficientes. En seguridad tecnológica: datos y telecomunicaciones fuera del alcance de terceros sin supervisión. Nada de esto es ideología: es administración.

La distinción que importa no es de bandos sino de naturaleza: cooperación o dependencia. Pero esa doctrina debe partir de un interés nacional concreto: proteger el empleo, ampliar mercados, atraer inversión útil, modernizar infraestructura productiva y resguardar áreas sensibles del Estado. Comercio, sí, cuando abre compradores reales para el café, el camarón, la maquila, la agroindustria y los nuevos servicios. Cooperación, sí, cuando deja escuelas entregadas, hospitales funcionando, becas financiadas, tecnología transferida y obras que el país puede sostener. Dependencia, no, cuando compromete datos, telecomunicaciones, deuda, puertos, aduanas o decisiones estratégicas que Honduras no debe colocar en manos de ningún poder extranjero.

La medida, entonces, no es ideológica. Es nacional. No se trata de amar u odiar a China, de añorar a Taiwán o de obedecer a Washington. Se trata de preguntarse, en cada negociación, qué gana Honduras, qué conserva Honduras y qué no debe entregar Honduras.

El párrafo incómodo es este: quizá volver con Taiwán no sea hoy una buena idea si el regreso solo sirve para complacer a Washington y recibir a cambio generalidades. Si Estados Unidos quiere que Honduras reoriente su política exterior, que acompañe esa expectativa con comercio e inversión real, no solo con presión.

La amistad sin presupuesto es discurso. La cooperación sin ejecución es propaganda.

Honduras vale más cuando puede decirle a China: queremos resultados; a Taiwán: queremos garantías; y a Estados Unidos: queremos respaldo concreto, no solo presión. Los países pequeños no tienen el lujo de actuar como potencias, pero sí el deber de no regalar su posición.

La decisión no es escoger entre China y Taiwán como quien cambia una bandera en la fachada de una cancillería. La decisión es aprender a negociar con rumbo propio. Mientras eso no esté claro, Honduras no necesita escoger bajo presión. Necesita negociar como Estado.