La OPEP+ anuncia un aumento de extracción de crudo en 206,000 barriles por día

Viena – La alianza petrolera OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, confirmó este domingo que aumentará en 206,000 barriles al día la producción de crudo, «en vista de las perspectivas estables y las bajas reservas de petróleo», sin mencionar la guerra con Irán, que mantiene a los mercados en tensión.

Ese es el resultado de una breve teleconferencia celebrada este domingo por los ministros de Energía y Petróleo de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, según un comunicado publicado en la web de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), con sede en Viena.

El comunicado del grupo, publicado en la web de la OPEP, no menciona la guerra con Irán desencadenada en la mañana del viernes por los ataques estadounidenses e israelíes, que amenaza con frenar gran parte del tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz.

Justifica la decisión de aumentar la extracción con «las perspectivas económicas globales estables y los actuales indicadores básicos sanas del mercado, reflejados en las bajas reservas de petróleo almacenadas».

El aumento de 206.000 barriles por día durante el mes de abril forma parte de la dinámica de deshacer paulatinamente el recorte de 1,65 millones de barriles por día, decidido en abril de 2023, mediante aumentos escalonados de producción, agrega la nota.

Este proceso, iniciado el año pasado pero congelado en los últimos tres meses, continuará de forma gradual y acorde a las condiciones del mercado hasta alcanzar «en parte o totalmente» el volumen de los 1,65 millones de barriles recortados, señala el comunicado.

La próxima reunión de los ocho países líderes del grupo OPEP+ tendrá lugar el 5 de abril, concluye la nota.

El ataque a Irán, que con unos 3,3 millones de barriles por día es el cuarto productor de la OPEP, ha despertado temores no solo por la interrupción de las exportaciones de la República Islámica, sino por la amenaza de Teherán, anunciada en la noche del sábado, de impedir el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz.

Un 20% del petróleo del mundo, prácticamente toda la producción de Iraq y Kuwait y la mayor parte del crudo extraído por Arabia Saudí y Emiratos, pasa por esta vía marítima, en su gran mayoría con destino a los mercados asiáticos, como China, India y Japón.

El viernes, en anticipación de un posible ataque, el barril de crudo Brent, de referencia en Europa, alcanzando los 73 dólares, el máximo desde julio pasado, y los expertos temen que podría alcanzar los 90 o 100 dólares en cuestión de días.

Fundada en 1960 en Bagdad por Arabia Saudí, Venezuela, Irán, Irak, y Kuwait, la OPEP, hoy integrada por doce países, acordó en 2016 cooperar con otros diez países, entre ellos Rusia, México, Kazajistán y Azerbaiyán, creando la alianza OPEP+. EFE