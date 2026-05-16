La ONU destaca obligación de garantizar condiciones seguras para el periodismo en Honduras

Tegucigalpa – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos subrayó este viernes la obligación de Honduras de garantizar «condiciones seguras» para el ejercicio del periodismo y reiteró la importancia de proteger plenamente la libertad de expresión, especialmente en asuntos de interés público.

La Oficina expresó en un comunicado su «preocupación» por el impacto de «las agresiones y los actos de intimidación contra periodistas», al tiempo que destacó el papel fundamental de la prensa en una sociedad democrática.

Además, enfatizó la obligación del Estado de garantizar «condiciones seguras» para el ejercicio del periodismo e investigar de «manera pronta e imparcial» cualquier agresión o acto de intimidación contra periodistas.

La Oficina recordó que el ejercicio de la libertad de expresión solo puede estar sujeto a «restricciones excepcionales, estrictamente necesarias y proporcionales», y que, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, las autoridades deben abstenerse de interferencias indebidas en la labor periodística y garantizar que los periodistas puedan «desempeñar su trabajo de manera libre y segura».

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Tras su visita a Honduras, la relatora especial de Naciones Unidas sobre la libertad de opinión y expresión, Irene Khan, llamó también a que las autoridades reconozcan y apoyen la labor de los periodistas, y se abstengan de actos de estigmatización que puedan poner en riesgo su seguridad o menoscabar su credibilidad.

Honduras figura entre varios países en los que ejercer el periodismo es de mucho riesgo, con el antecedente de que en los últimos 25 años han sido asesinados más de 100 comunicadores, cuyos casos, en más del 90 %, están impunes.

Según la clasificación mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Honduras ocupa el puesto 132 de 180, con una prensa que trabaja «en un entorno de violencia e impunidad que alimenta la autocensura y eleva los riesgos a la hora de cubrir la corrupción, el crimen organizado y los procesos electorales». JS