La OMS y Unicef alertan de que 13,5 millones de niños siguen sin recibir ninguna vacuna

Naciones Unidas – La cobertura mundial de vacunación infantil mejoró ligeramente en 2025 respecto al año anterior, pero continúa por debajo de los niveles de 2019, la referencia fijada por la Agenda de Inmunización 2030, según las últimas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef.

El informe WUENIC 2025, publicado este martes, señala que el número de niños que no recibieron ninguna vacuna aumentó en 674.000 desde 2019, hasta alcanzar los 13,5 millones, aunque descendió en 745.000 respecto a 2024.

La meta de la Agenda de Inmunización 2030 es reducir a la mitad, hasta 6,4 millones, el número de niños sin ninguna dosis para 2030.

En 2025, el objetivo intermedio era situar esa cifra en 9,6 millones, por lo que el mundo acumula un retraso de 3,9 millones de vacunaciones en niños.

El informe destaca que el 69 % de los menores que no recibieron las tres dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tosferina (DTP) nunca han sido alcanzados por los programas de inmunización.

En América, la cobertura de la primera dosis contra el sarampión ha recuperado y superado los niveles de 2019. Brasil y México figuran entre los países que más han reducido el número de niños sin ninguna vacuna desde la pandemia de la covid-19, mientras que Bolivia y Venezuela han empeorado respecto a ese año.

Nigeria fue el país con mayor número de niños sin vacunar en 2025, según el texto, mientras que Yemen registró la menor cobertura con la primera dosis de DTP y el tercer mayor número de niños completamente sin vacunar.

Los países afectados por situaciones de fragilidad, conflicto o vulnerabilidad concentran el 54 % de los niños sin ninguna vacuna pese a representar el 33 % de los nacimientos mundiales.

En ellos, la cobertura con las tres dosis de DTP alcanza el 75 %, frente al 90 % en el resto del mundo.

La vacunación contra el sarampión tampoco ha recuperado los niveles de 2019: en 2025 había 1,8 millones más de niños sin una primera dosis que antes de la pandemia, aunque 173.000 menos que el año anterior.

El informe destaca avances en la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), con un 33 % de las niñas vacunadas con al menos una dosis en 2025, hasta 22,5 millones, tras la incorporación de 15 nuevos países a sus programas nacionales.

OMS y Unicef subrayan que los sistemas de vacunación siguen «afectados por la reducción de financiación externa, los conflictos y la inestabilidad política», y pidieron «reforzar los servicios de inmunización para alcanzar a las comunidades más vulnerables». JS