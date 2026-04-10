La OMS mantiene bajo el riesgo de gripe aviar pese al primer caso en humanos en Europa

Ginebra – La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló este viernes que el riesgo para la población general que presenta el virus de la gripe aviar en humanos se mantiene «bajo», aunque indicó que continuará la vigilancia, después de detectarse en Italia a finales de marzo el primer caso del subtipo A(H9N2) en toda Europa.

La OMS fue notificada por las autoridades sanitarias italianas el 21 de marzo, después de identificarse el caso en un hombre adulto de la región de Lombardía (norte del país) que regresaba de Senegal.

Según las investigaciones epidemiológicas, el paciente no tenía antecedentes conocidos de exposición a aves de corral ni a personas con síntomas similares, indicó la agencia sanitaria de la ONU.

También recordó que toda infección en humanos causada por un nuevo subtipo del virus de la gripe A es «un evento con potencial de alto impacto en la salud pública» y debe ser notificado a la OMS. JS