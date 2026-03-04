La OMS declara a Chile primer país de América oficialmente verificado como libre de lepra

Ginebra – Chile se ha convertido en el primer país de América en ser oficialmente verificado como libre de la enfermedad de la lepra tras más de tres décadas sin declararse casos locales, así como el segundo del mundo tras Jordania en 2024, según indicó este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los primeros casos de la enfermedad se registraron en Rapa Nui (Isla de Pascua) a finales del siglo XIX y en el territorio continental chileno hubo contagios esporádicos, el último de ellos detectado en 1993, recordó la agencia sanitaria de la ONU en un comunicado.

«La eliminación de la lepra en Chile envía un mensaje claro al mundo, el de que con un compromiso sostenido, (…) detección temprana y acceso universal a la salud podemos conseguir que enfermedades ancestrales pasen a la historia», destacó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Según añadió la ministra de Salud chilena, Ximena Aguilera, el logro «refleja décadas de esfuerzo sostenido en salud pública» y reafirma «la responsabilidad de mantener una vigilancia activa y garantizar una atención respetuosa y libre de estigmas».

La OMS indicó que entre 2012 y 2023 Chile reportó 47 casos, aunque todos ellos importados.

Para la declaración verificada, OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) organizaron un panel de expertos para evaluar si se había alcanzado la eliminación de la enfermedad y podía mantenerse en el tiempo, para lo cual se revisaron datos epidemiológicos, mecanismos de vigilancia y protocolos sanitarios.

El hito demuestra que «las enfermedades estrechamente vinculadas a grupos en condiciones de vulnerabilidad pueden eliminarse, contribuyendo a interrumpir el círculo vicioso entre enfermedad y pobreza», destacó el director de la OPS, Jarbas Barbosa.

La lepra o enfermedad de Hansen es causada por la bacteria Mycobacterium leprae y en ausencia de tratamiento puede causar daños permanentes en piel, nervios, extremidades y ojos, que en caos extremos pueden generar discapacidad.

Está incluida por la OMS en la lista de enfermedades tropicales desatendidas, todavía se registran casos en 120 países y cada año se reportan más de 200.000 nuevos contagios. JS