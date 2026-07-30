La ola de migrantes a España: ¿Qué ha pasado en la frontera con Marruecos?

Castillejos (Marruecos)/Madrid – La frontera entre España y Marruecos vive días de tensión después de que miles de migrantes hayan intentado cruzar desde Castillejos y otras zonas fronterizas marroquíes a Ceuta, una de las dos ciudades españolas en África.

Este mismo jueves, miles de jóvenes marroquíes se dirigieron a la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta (España) para tratar de cruzar la valla que separa las dos ciudades, según pudo comprobar EFE. En días anteriores, centenares intentaron alcanzar esta ciudad a nado, y decenas murieron en el intento.

¿Qué está pasando en la frontera sur de Europa y por qué es importante?

Las cifras: hasta 2.000 migrantes en 10 días

El gobierno de Ceuta cifra entre 1.500 y 2.000 las personas que han entrado en los últimos diez días: «Es el equivalente al 2 % de toda la población de Ceuta», explicó el presidente de esta ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, en una entrevista.

Este miércoles, Salvamento Marítimo rescató del mar a más de 300 migrantes, de entre 18 y 30 años, y las autoridades cifraron en 800 los marroquíes y argelinos que intentaron entrar a nado a Ceuta, la mayoría contenidos por las patrulleras de Marruecos. Además, la Guardia Civil halló los cadáveres de dos migrantes que murieron tratando de cruzar a nado.

Los hallazgos elevan a 29 el número de migrantes muertos en el litoral de Ceuta en lo que va de año, de los que 10 fueron encontrados en julio (seis desde que comenzó la actual crisis migratoria el pasado sábado). Aunque Vivas asegura que han aparecido en el mar «sesenta cadáveres en el último mes».

La situación no alcanza todavía la magnitud de la crisis de 2021, cuando 10.000 personas entraron en Ceuta en mitad de una crisis diplomática entre Rabat y Madrid.

¿Qué originó el problema?

El Tribunal Supremo español confirmó a primeros de julio que la ley de extranjería no permite aplicar el rechazo en frontera, también conocido como ‘devoluciones en caliente’ (expulsión inmediata), de los inmigrantes interceptados en alta mar.

Esto ha podido alentar a quienes esperan en Marruecos para ingresar a Europa y ha creado un ‘efecto llamada’. Precisamente los mensajes colgados en redes sociales por jóvenes que han migrado a España sirven para convencer a otros de lanzarse, sostiene el presidente del Observatorio del Norte de Derechos Humanos, Mohamed Benaissa.

Benaissa, en declaraciones a EFE, atribuyó esta ola migratoria a la temporada estival y a la reciente decisión del Tribunal Supremo de España.

La «emergencia humanitaria»

Ceuta, una ciudad de 18,5 kilómetros cuadrados y donde viven más de 83.000 personas, vive una «absoluta emergencia humanitaria y social», en palabras del presidente de esa ciudad autónoma.

El centro de estancia temporal (CETI), donde son trasladados los migrantes irregulares cuando llegan a España, está desbordado, pues apenas puede alojar 512 personas y hay más gente fuera que dentro. En el área de menores hay una sobreocupación del 2.400 por ciento, según el presidente.

Vivas pidió esta mañana apoyo financiero al Gobierno español y la ciudad norteafricana ha pedido que se cierre la frontera de manera “urgente e inaplazable”.

¿Qué han acordado España y Marruecos?

Para atajar esta emergencia, España y Marruecos acordaron reforzar coordinación y esfuerzos para afrontar la crisis migratoria que afecta a Ceuta, y se comprometieron a revisar y aplicar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que entraron en esa ciudad en los últimos días.

El Ministerio español del Interior destacó en un comunicado la «ejemplar colaboración» entre España y Marruecos en todos los ámbitos, incluido en materia migratoria, en una crisis provocada por la entrada en Ceuta de entre 1.500 y 2.000 inmigrantes que nadaban desde Marruecos, según datos de las autoridades locales.

«Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible», señaló el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en un mensaje en X.

Marruecos rompió este jueves el silencio oficial sobre la crisis migratoria para confirmar el acuerdo: «Ambos países acordaron reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a estos flujos y se comprometieron a revisar y aplicar medidas para la repatriación, a la mayor brevedad posible, de todas las personas que hayan entrado ilegalmente en Ceuta», dijeron a EFE fuentes oficiales marroquíes.

Las críticas de ONG

«La colaboración no puede traducirse en una entrega sin atender las circunstancias de cada persona», afirmó a EFE el director de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mauricio Valiente, quien cree que es una «mala solución» puesto que «Marruecos no es un país seguro».

La Instancia Democrática Marroquí de Derechos Humanos expresó su «profunda preocupación» por la situación de la juventud en el país y calificó de «fracaso político» el intento colectivo de personas de llegar a nado a Ceuta.

«Lo que está ocurriendo no es un hecho aislado ni una crisis pasajera, sino el resultado directo de un fracaso político estructural y de la acumulación de políticas públicas injustas que han profundizado las desigualdades sociales», denunció la asociación marroquí en un comunicado publicado en su cuenta en Facebook. JS