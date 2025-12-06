 “La nulidad de elecciones de Libre no tiene pies ni cabeza”, señala Tomás Zambrano

Tegucigalpa – El diputado nacionalista, Tomás Zambrano, solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE), acelerar el proceso de divulgación de resultados electorales, luego de 24 horas sin actualizar el conteo de votos a nivel presidencial para evitar incertidumbre.

Además, se refirió a la nulidad de elecciones presentada por el Partido Libre.

Según Zambrano la cual “no tiene pies, ni cabeza”.

“Honduras fue a votar para sacar al familión, pero si se anula la elección, ¿saben quién va a continuar en el poder? el familión Zelaya”, arguyó.

Sostuvo que la ley señala que lo que se puede anular son JRV cuando hay causales, pero no el proceso electoral.

Señaló que se debe de salir de la responsabilidad porque no se puede estar esperando tanto tiempo y por eso aprovecha Libre para seguir generando más incertidumbre.

A los liberales les pidió no ser parte del alboroto de Libre, porque el oficialismo lo que quiere es quedarse en el poder.

Dijo que el Partido Liberal tiene sus actas que muestre en su sistema de monitoreo su triunfo con todas las actas como lo hemos hecho nosotros.

Reiteró el llamado a los liberales a no prestarse al juego de Libre ya que sólo los utilizará para quedarse en el poder. IR