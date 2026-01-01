La Nochevieja en Berlín deja 420 detenidos y 30 policías heridos

Berlín – Las autoridades de Berlín informaron este jueves de la detención de un total de 420 personas en relación con disturbios en las celebraciones de Nochevieja, en los que 30 agentes de Policía resultaron heridos.

Según un comunicado emitido por el área de Interior de la ciudad-estado que es Berlín, que citó datos actualizados hasta las 8.45 GMT de este jueves, la Policía de la capital alemana «registró 420 detenciones», veinte más que en el año anterior, en Nochevieja.

«Treinta agentes de Policía resultaron heridos», agregó el comunicado, en el que se señaló que también en 2024 el número de agentes que sufrieron heridas durante las celebraciones de Nochevieja alcanzó los 30.

Un amplio dispositivo de seguridad, que según el comunicado movilizó a 4.100 agentes y 1.600 sanitarios y miembros del cuerpo de bomberos, contribuyó a mantener el orden en la ciudad pese a que se registraron escenas en las que efectivos policiales fueron víctimas de lanzamiento de objetos pirotécnicos.

En Alemania, es tradición que en las fiestas de Nochevieja muchos ciudadanos lancen al aire objetos pirotécnicos, una costumbre que genera debate cada año por los peligros que entrañan manejar esos productos, especialmente cuando se da un uso inadecuado.

De hecho, sólo en la Clínica BG, en el este de Berlín, se trataron en las primeras horas del día de Año Nuevo hasta a 25 personas con heridas graves en manos y dedos por el uso de artefactos pirotécnicos, incluidos ocho niños, publicó dicho hospital en su cuenta de X.

Iris Spranger, titular de Interior de Berlín, lamentó «también este año que las clínicas y hospitales de Berlín tuvieran que atender a personas, entre ellas al menos ocho niños, con lesiones graves o muy graves causadas por petardos», pero destacó que «la gran mayoría de los berlineses vivieron una Nochevieja pacífica».

«Una razón para ello fueron los intensos, desde hace meses, preparativos realizados por los Bomberos, la Policía y mi administración», señaló Spranger, en alusión, entre otras cosas, a medidas preventivas exhaustivas como controles y registros para combatir decididamente el comercio de pirotecnia ilegal.

Antes de las celebraciones de Nochevieja, «más de 220.000 objetos pirotécnicos, entre los cuales 109.000 eran peligrosos», fueron incautados por la Policía de Berlín, precisó la titular de Interior berlinesa, que defendió la gestión de la velada organizada por el Ayuntamiento que rige el alcalde berlinés, Kai Wegner.

Berlín, la ciudad más poblada de Alemania, con casi cuatro millones de habitantes, suele ser escenario de las mayores celebraciones de Nochevieja en suelo germano y, en el último día de 2025, miles de personas acudieron a ver espectáculos de fin de año, como el preparado en la emblemática y céntrica Puerta de Brandeburgo. JS