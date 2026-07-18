La niñez hondureña enfrenta un panorama cada vez más crítico, advierte Casa Alianza

Tegucigalpa– La directora del Observatorio de los Derechos de la Niñez de Casa Alianza, Grecia Moreno, alertó que la niñez y adolescencia hondureña continúa enfrentando graves riesgos derivados de la violencia, la falta de protección y las limitadas oportunidades para su desarrollo, situación que demanda una respuesta urgente por parte del Estado y la sociedad.

Durante una entrevista con Proceso Digital, Moreno señaló que las principales amenazas contra la población infantil incluyen los homicidios, los accidentes de tránsito, los suicidios, la violencia intrafamiliar y otras formas de vulneración de derechos, factores que afectan el bienestar y el futuro de miles de niñas, niños y adolescentes en el país.

También destacó la necesidad de fortalecer las políticas públicas orientadas a la prevención.

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La representante de Casa Alianza explicó que el Observatorio monitorea de forma permanente la situación de los derechos de la niñez mediante la recopilación y análisis de información sobre violencia, salud, educación y protección, con el propósito de generar evidencia que contribuya a la toma de decisiones y al diseño de estrategias de prevención.

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Expresó preocupación porque la violencia contra menores de edad ya no se concentra únicamente en los principales centros urbanos, sino que se ha extendido a otros departamentos del país, lo que evidencia un fenómeno que requiere intervenciones integrales y coordinadas entre las instituciones responsables de garantizar los derechos de la infancia.

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Moreno hizo un llamado a incrementar la inversión en programas de prevención, educación, salud mental, recreación y protección social, al considerar que estas acciones son fundamentales para reducir la vulnerabilidad de la niñez y evitar que más menores sean víctimas de la violencia o del reclutamiento por estructuras criminales.

La funcionaria instó a las autoridades, organizaciones sociales y ciudadanía a asumir un compromiso conjunto para garantizar el pleno respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, recordando que proteger a la infancia es una responsabilidad compartida y una condición indispensable para el desarrollo del país. IR