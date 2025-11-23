La nieta del expresidente Kennedy dice que tiene cáncer y le queda menos de un año de vida

Miami (EE.UU.) – Tatiana Schlossberg, la nieta del expresidente estadounidense John F. Kennedy, anunció que padece cáncer y que los médicos le pronosticaron menos de un año de vida.

Schlossberg, de 35 años y madre de dos hijos, reveló en una columna en el medio ‘The New Yorker’ el proceso que ha vivido desde que fue diagnosticada de leucemia el año pasado hasta el último ensayo clínico, en el que su médico le transmitió que podría permanecer un año con vida.

La nieta de John F. Kennedy, 35º presidente de Estados Unidos, relató que fue diagnosticada con leucemia poco después del nacimiento de su segunda hija en mayo de 2024.

Desde entonces se ha sometido a sesiones de quimioterapia para combatir la enfermedad y a un trasplante de médula ósea de su hermana, pero el cáncer regresó.

Schlossberg, periodista especializada en asuntos climáticos, también aprovechó el texto para criticar a su primo, Robert F. Kennedy Jr., un declarado antivacunas, por su postura contra la ciencia y la medicina

«Desde mi cama de hospital, observé cómo Bobby (así apoda a su primo), contra toda lógica y sentido común, fue confirmado para el puesto, a pesar de no haber trabajado nunca en medicina, salud pública ni en el gobierno», lamentó.

En concreto, criticó los recortes de fondos a la investigación médica que Kennedy Jr. promovió tras ser nombrado secretario de Salud por el presidente Donald Trump el pasado enero.

Schlossberg es hija del diseñador Edwin Schlossberg y de la diplomática Caroline Kennedy. EFE

