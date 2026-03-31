La NFL llegará a Italia este 2026 con los Cleveland Browns y los New Orleans Saints

Nueva York – La NFL anunció que en 2026 expandirá su internacionalización en Italia con las franquicias de Cleveland Browns y New Orleans Saints, que tendrán derechos de comercialización en el país transalpino a través del Programa de Mercador Globales (GMP, por sus siglas en inglés) de la liga de fútbol americano.

«La expansión del Programa de Mercados Globales en su quinto año destaca el enfoque continuo en el crecimiento global para la NFL y los 32 equipos», expresó en un comunicado divulgado el lunes el director general de la liga y jefe internacional, Gerrit Meier.

El mercado italiano se une a Nigeria como segundo país con derechos de explotación para los Browns, mientras que para los Saints también supone el segundo territorio después de Francia.

Otra franquicia que también se expandirá en otros mercados internacionales es Las Vegas Raiders, que contará con Canadá, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido.

«El compromiso de toda la liga con el Programa de Mercados Globales está ayudando a acelerar la afición por nuestra liga, clubes y jugadores en todo el mundo, profundizando nuestra huella internacional y acercando nuestro juego a los fans globalmente», agregó Meier.

España mantendrá presencia en este programa durante 2026 con Chicago Bears, Kansas City Chiefs y Miami Dolphins.

Los 32 clubes de la NFL participan en este programa de internacionalización de la liga en un total de 22 mercados fuera de los EEUU, en los que las franquicias impulsan su marca y afición a través de la participación de aficionados, eventos, oportunidades comerciales y desarrollo de la NFL Flag. EFE