La NFL inicia su gira europea, que tendrá parada histórica en Madrid

Londres – La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) inicia su gira europea con un encuentro en Irlanda, concretamente en Dublín, el 28 de septiembre, en una temporada en la que el estadio Santiago Bernabéu acogerá por primera vez un partido oficial de la NFL en España.

«Estamos muy contentos por el recibimiento de todas las ciudades que brindan su apoyo a la NFL. Recibimos muchas solicitudes para albergar un partido y queremos aumentar los partidos internacionales en los próximos años», expresó este martes Peter O’Reilly, vicepresidente ejecutivo de negocios internacionales y eventos deportivos de la NFL.

La temporada contará con siete partidos oficiales fuera de Estados Unidos, con rotación de equipos para que todos tengan la oportunidad de jugar partidos internacionales.

Los Pittsburgh Steelers se enfrentarán a los Minnesota Vikings en el Croke Park de Dublín y, según anunciaron en un comunicado, se organizarán eventos a partir de mañana con murales, espectáculos de luces y conciertos.

Posteriormente, los Minnesota Vikings visitarán Londres el 5 de octubre para jugar contra los Cleveland Browns en el Tottenham Hotspur Stadium, considerado como la «sede oficial» de la NFL en el Reino Unido.

Londres también albergará un New York Jets-Denver Broncos y un Jacksonville Jaguars-Los Angeles Rams en el Estadio de Wembley.

El 9 de noviembre, el Estadio Olímpico de Berlín recibirá el partido entre Indianápolis Colts y Atlanta Falcons, mientras que Madrid será el escenario del gran cierre europeo con el Washington Commanders-Miami Dolphins en el Santiago Bernabéu, el primer partido oficial de la NFL en España, fruto de la colaboración con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.

«Es un placer estar en estadios increíbles como el Olímpico de Berlín, el Santiago Bernabéu o Wembley, y seguimos evaluando nuevas localizaciones, aunque siempre siguiendo parámetros de seguridad, logística y aforo. Queremos aumentar el número de partidos internacionales en el futuro», añadió O’Reilly.

Antes, el 26 de septiembre, la Arena Corinthians de São Paulo (Brasil) recibirá a los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes frente a los Los Ángeles Chargers.

La NFL ya anunció que en 2026 expandirá aún más su calendario internacional, con el desembarco en Australia. EFE