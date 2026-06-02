La NBA dice que la NBA Europa está en su «fase final» y adelanta una inversión histórica

Redacción Deportes.– El comisionado adjunto de la NBA, Mark Tatum, aseguró este martes que el proyecto NBA Europa, en el que pretenden desembarcar en octubre de 2027 junto a la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), se encuentra en la «fase final», a la vez que adelantó la «mayor inversión» en la historia del baloncesto europeo con su puesta en marcha.

«Vamos a invertir en el baloncesto europeo más de lo que se ha invertido jamás en su historia», aseguró el ejecutivo en una llamada con periodistas. Además, garantizó que entre el 85 y el 90 por ciento de la inversión para este nuevo proyecto se empleará en al crecimiento de esta competición en el Viejo Continente.

«Estamos en la fase final antes de nuestro lanzamiento previsto para octubre de 2027. En colaboración con la FIBA, hemos logrado avances significativos en el formato de la competición, las candidaturas y la gobernanza. Creemos que nuestra liga impulsará al baloncesto europeo a un nivel superior. Estamos tratando de crear un sistema más abierto basado en el mérito deportivo que beneficiará a los aficionados, clubes y jugadores», aseveró.

«Los equipos que se unan recibirán la gran mayoría de los beneficios económicos. Creemos que la estructura impulsará un crecimiento sostenible. Durante los últimos dos meses, desde que vencía el plazo para la presentación de las ofertas iniciales, hemos estado en contacto con diferentes inversores. Ahora esperaremos las ofertas finales para este mes de junio. Así que habrá más información al respecto», agregó.

Pese a que todos los equipos participantes esta temporada en la Euroliga, salvo el Real Madrid, ya han confirmado que continuarán en la liga europea la próxima temporada, la NBA señaló que las conversaciones con posibles clubes e inversores aún continúa.

«Hemos avanzado mucho. Los equipos están empezando a entender la economía del modelo y están reconociendo que la gran mayoría de los beneficios irán a sus manos. La gran mayoría de las inversiones que van a realizar en derechos de franquicia van a ser reinvertidas en Europa, ya sea en marketing o infraestructuras», afirmó.

Asimismo, negó los rumores que apuntaban a un enriquecimiento destinado más a la NBA que al propio baloncesto europeo y reiteró que la mayoría del capital se quedará en la nueva NBA Europa.

«Es un modelo diseñado para crear valor a largo plazo. No es cierto que este dinero vaya a ser repatriado a los Estados Unidos. Haremos una de las campañas de marketing más grandes. Prevemos pérdidas iniciales, pero el dinero de las tarifas de franquicia ayudará a financiar esas pérdidas, lo que realmente reduce el riesgo. No tendrán que aportar capital adicional por adelantado. Entre el 85% y el 90% de ese dinero se quedará en Europa», narró.

Por otro lado, aseguró que la nueva NBA Europa fomentará el mérito deportivo, por lo que clubes que consigan el título como la Liga de Campeones de la FIBA, podrían disputar la primera división de esta nueva competición.

Diálogos con la Euroliga y el interés de Luka Doncic

Pese a que tanto la NBA como la Euroliga han acercado posturas durante los últimos meses, especialmente desde la llegada del español Chus Bueno como nuevo consejero delegado de la competición europea, Tatum habló de mantener el diálogo y construir puentes entre todos los actores, aunque avisó que podrían continuar solo con el apoyo de FIBA si no se llegan a puntos concretos.

«Mantenemos un diálogo activo y seguimos buscando un resultado constructivo con todo el ecosistema europeo. Dicho esto, también somos realistas y, si no podemos resolverlo, estamos listos para seguir adelante con nuestros socios y la FIBA. Tenemos previsto reunirnos de nuevo en las próximas semanas», indicó.

«Creo que todos en el sistema de la Euroliga entienden que la única manera de garantizar un lugar permanente en nuestra liga será a través del proceso de licitación y a través de una oferta exitosa para una franquicia. A día de hoy mantenemos una colaboración activa con muchos de esos clubes, y estamos logrando buenos avances en ese sentido», continuó.

Por último, elogió el entusiasmo del jugador esloveno Luka Doncic, de Los Ángeles Lakers, quien hace unos días confirmó su implicación en la compra, a través de su grupo de inversión, del equipo de la liga italiana Vanoli Cremona, el cual podría estar interesado en participar en la NBA Europa.

«Luka es increíble. Nos reunimos con él y nos contó que su sueño era ser dueño de un equipo en Europa y, algún día, potencialmente de nuestra liga. Nos está apoyando mucho», concluyó. EFE/ir