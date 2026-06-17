La NBA avala la nueva Liga europea como estrategia «potencial de crecimiento»

Madrid – Héctor Argüelles, jefe de operaciones de la NBA en Europa y Oriente Próximo, subrayó este miércoles la importancia de la creación de una nueva Liga europea como estrategia de expansión internacional para seguir «creciendo en un mundo global y aumentar el potencial de ingresos de la competición».

La NBA se ha marcado como objetivo la creación de una nueva competición en Europa para octubre de 2027 con la participación de 16 equipos. Doce serían franquicias permanentes y cuatro se clasificarían por méritos. Uno de los grandes nombres que apoya esta iniciativa es Pau Gasol, que llegó a ganar dos anillos con Los Ángeles Lakers.

«Los hábitos de consumo han cambiado con las redes sociales, la televisión global o los distintos ángulos de las cámaras que nos permiten elegir lo que vender. La innovación es clave y nosotros vamos a seguir innovando porque la realidad virtual aún nos está costando», dijo Argüelles, durante el Sports Summit Madrid.

«Queremos tener mayor presencia internacional y la creación de la Liga europea nos ayudaría mucho. Esperemos dentro de poco anunciar más detalles porque además también tenemos que ir de la mano de las normas de los árbitros de aquí. Queremos combinar el mejor baloncesto europeo con el nuestro y para ello también hay que tratar de armonizar el calendario para que no coincida con el fútbol», señaló.

«Vemos que hay mucho talento en Europa y creemos que el proyecto es muy bueno. Estamos muy emocionados. Hace unos años la NBA se centraba en el deporte y ahora ha diversificado su cultura», manifestó Argüelles.

En esa línea de apuesta por la expansión internacional se mostró Bastien Lacheny, vicepresidente de comunicación y distribución de Europa y Oriente Medio de la NBA, que apuntó que para seguir ejerciendo «liderazgo hay que crecer en todos los ámbitos».

«La imagen de la NBA cambió en 1992 con los Juegos Olímpicos de Barcelona. En ese momento se cambió la imagen de deporte a cultura y entretenimiento. Cuando el ‘Dream Team’ jugó en Barcelona eran estrellas del rock, no deportistas. En 2026 todo esto se ha acelerado y los jugadores son estrellas globales», dijo.

«Hoy en día podemos decir que un porcentaje muy alto de nuestros seguidores no está en Estados Unidos. Las redes sociales, la tecnología y la venta de productos relacionados con la NBA ha crecido de manera muy agresivo los últimos diez años porque vendemos un buen producto», manifestó.

«Estamos en un buen momento, hablando desde el punto de vista de los aficionados. Nunca vamos a alcanzar al fútbol pero nos conformamos con el segundo lugar. En Europa hay una tradición enorme de baloncesto y el talento es increíble. Tenemos una base muy grande de jugadores internacionales. El volumen de los ingresos del baloncesto en Europa es del 1 % y viene de la NBA. Nosotros queremos aumentarlo porque el potencial de crecimiento está aquí», concluyó.

La segunda edición de Sports Summit Madrid, encuentro de la industria del deporte, se celebra en el recinto IFEMA de la capital española hasta mañana, 18 de junio. EFE