La NBA aprueba la venta de los Blazers al dueño de los Carolina Hurricanes de la NHL

Washington – La Junta de Gobernadores de la NBA ha aprobado la venta de los Portland Trail Blazers a un grupo inversor liderado por el empresario Tom Dundon, dueño de los Carolina Hurricanes de la NHL, según informó la liga este lunes.

La Junta, que reúne a los propietarios de los equipos, dio luz verde a la operación, valorada en cerca de 4,250 millones de dólares, se cerrará probablemente esta semana, apuntó la NBA.

Según The Athletic, Dundon ejecutará este martes la compra del 80,1 % de la franquicia, mientras que el 19.9 % restante se completará antes de septiembre de 2028.

El cierre de la operación llega precedido de la venta, este marzo, de un 12.5 % de su participación en los Hurricanes, valorados en 2,660 millones de dólares.

Dundon alcanzó un acuerdo con los actuales propietarios de los Blazers, los herederos de Paul Allen, a finales de 2025.

Allen, cofundador de Microsoft, adquirió los Blazers en 1988 por 68 millones de dólares e impulsó la construcción del Rose Garden -actual Moda Center-, inaugurado en 1995.

Falleció en 2018 a causa de un cáncer de sangre, y su hermana Jody asumió la gobernanza de la franquicia.

Allen, también propietario de los Seattle Seahwaks de la NFL y del 25 % de los Seattle Sounders de la MLS, expresó su deseo antes de morir de que sus participaciones deportivas fuesen vendidas para destinar todos los ingresos de la herencia a la filantropía.

Tras cerrar el acuerdo con Dundon para la venta de los Blazers, los administradores del patrimonio de Allen han puesto en venta a los Seahawks, vigentes campeones de la Super Bowl.

Esta operación es el último cambio de manos en la NBA después de las ventas en los últimos meses de Los Angeles Lakers por 10,000 millones de dólares -récord absoluto en el deporte estadounidense- o los Boston Celtics por 6,100 millones de dólares. EFE