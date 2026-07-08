La NASA ultima el lanzamiento del telescopio Roman, cien veces más amplio que el Hubble

Miami (EEUU) – El telescopio espacial Nancy Grace Roman, con un campo de visión al menos cien veces mayor que el del Hubble, ultima en el Centro Espacial Kennedy, de Florida, los preparativos de su lanzamiento, previsto para no antes del 30 de agosto a bordo de un cohete de la empresa SpaceX.

El observatorio, de unos 8,200 kilos, podrá estudiar miles de millones de galaxias, investigar la energía oscura y descubrir miles de exoplanetas gracias a su amplia visión.

El telescopio llegó al puerto espacial de Florida el 21 de junio procedente del Centro Goddard de la NASA, en Maryland, donde fue ensamblado y probado.

Trasladado a una sala limpia de preparación, los técnicos lo colocaron en posición vertical el 25 de junio y comenzaron las pruebas finales antes del despegue.

La NASA calcula que a lo largo de su vida útil el telescopio, de unos 12.7 metros de largo y 4,4 metros de ancho una vez desplegado, podría medir la luz de mil millones de galaxias.

La misión rastreará la materia oscura y la energía oscura, dos de los grandes enigmas de la cosmología.

Para ello portará dos instrumentos: una cámara de gran campo de 288 megapíxeles y un coronógrafo capaz de captar imágenes directas de exoplanetas, mundos situados más allá del sistema solar.

Su espejo primario, de 2.4 metros de diámetro, tiene el mismo tamaño que el del Hubble, pero pesa un 80 % menos, un avance que la NASA presenta como muestra de la nueva tecnología de telescopios.

El telescopio operará durante al menos cinco años en una órbita alrededor del punto de Lagrange L2 del sistema Sol-Tierra, situado a unos 1.5 millones de kilómetros de la Tierra, donde la gravedad del Sol y la de la Tierra se equilibran para crear una región de gran estabilidad que permite al Roman, al igual que a otros telescopios espaciales, mantenerse en órbita con un consumo mínimo de combustible.

La NASA hará públicos todos sus datos, sin periodo de reserva, para astrónomos de todo el mundo.

El telescopio honra a Nancy Grace Roman, primera jefa de astronomía de la NASA, a quien la agencia describe como «la madre del telescopio Hubble» por su empeño en sacar adelante aquel proyecto. EFE