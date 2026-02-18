La NASA inicia otra prueba de combustible y fija despegue de Artemis II para el 6 de marzo

Miami (EEUU) – El despegue de Artemis II tiene como posible fecha el próximo 6 de marzo, según informó este miércoles la NASA, y dependerá del resultado de la nueva prueba general con combustible luego de que se pospusieran las ventanas de lanzamiento previstas para febrero debido a inconvenientes en el primer ensayo en frío.

La misión, que representará el regreso del ser humano a la Luna tras más de medio siglo, llevará por primera vez a la órbita lunar a una mujer, a un astronauta afroamericano y a uno canadiense.

La agencia espacial estadounidense también informó hoy que desde la noche del martes comenzó el segundo ensayo en frío (Wet Dress Rehearsal) de la cápsula Orion y su poderoso cohete Space Launch System (SLS), que ya están instalados en la plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral.

La primera oportunidad posible para el lanzamiento es el viernes 6 de marzo, detalló la NASA, pero aclaró que no hay aún una fecha de lanzamiento definida hasta que los equipos completen esta prueba crítica y analicen los datos.

Este segundo ensayo se prolongará hasta el viernes y busca ejecutar toda la secuencia de operaciones de lanzamiento de Artemis II, que llevará a cuatro astronautas alrededor de la Luna durante una misión de unos diez días.

La prueba incluye cargar propelentes criogénicos en los tanques del cohete SLS, realizar un conteo regresivo, probar la capacidad de reiniciar el reloj de cuenta regresiva y vaciar los tanques para practicar procedimientos de cancelación de lanzamiento.

Estos pasos aseguran que el equipo esté completamente preparado para el día del lanzamiento.

Durante la prueba, se harán pausas planificadas para simular situaciones reales, incluyendo posibles cancelaciones por problemas técnicos o climáticos.

Al final, se drenará el propelente y se revisarán todos los datos antes de fijar oficialmente la fecha de lanzamiento.

Artemis II será la primera misión tripulada del programa Artemis y llevará a los seres humanos nuevamente alrededor de la Luna por primera vez desde 1972.

Junto con el comandante de la misión, el astronauta estadounidense Reid Wiseman, viajarán los especialistas de la NASA Christina Koch y Victor Glover, y el astronauta de la agencia espacial canadiense (CSA) Jeremy Hansen. EFE