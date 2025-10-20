La NASA dice que SpaceX se retrasa frente a China y abre el contrato a otras empresas

Miami (EEUU) – El administrador interino de la NASA, Sean Duffy, afirmó este lunes que SpaceX «se está retrasando» con respecto a China en la carrera espacial para regresar a la Luna y que el Gobierno estadounidense abrirá a otras compañías espaciales el contrato que tenía firmado con la empresa de Elon Musk.

«El problema es que se están retrasando. Han extendido sus plazos y estamos en una carrera contra China. El presidente y yo queremos llegar a la Luna durante este mandato, así que voy a abrir el contrato», dijo Duffy en una entrevista en la cadena Fox News.

La NASA dijo en 2021 que había cerrado un contrato de unos 2,900 millones de dólares con SpaceX para que le proporcionase el aterrizador de la misión Artemis III, que tiene el objetivo de marcar el regreso del ser humano a la Luna, más de cinco décadas después.

La fecha de esta misión, sin embargo, no ha cesado de retrasarse y ahora está programada para no antes de 2027.

Aunque Duffy dijo que SpaceX es «una compañía increíble» que le encanta, recordó que la prioridad es llegar lo antes posible a la Luna, independientemente de la compañía espacial escogida.

Mencionó a Blue Origin, la compañía espacial de Jeff Bezos, fundador de Amazon, como una de las potenciales opciones.

«Si SpaceX se retrasa y Blue Origin puede hacerlo antes que ellos… ¡Bien por Blue Origin!», añadió el funcionario estadounidense.

Si bien la Unión Soviética fue el principal competidor de Estados Unidos durante la primera carrera espacial, China es el rival a batir por la NASA en esta renovada competencia.

Pekín tiene el objetivo de mandar una misión tripulada al satélite terrestre, que establezca una base y explore el polo sur lunar, antes de que finalice esta década.

Pero Duffy resaltó que como ya sucedió hace más de cinco décadas, Estados Unidos será quien llegue primero.

«Vamos a ganar la segunda carrera espacial contra China. Volver a la Luna, establecer un campamento base y, desde allí, averiguaremos cómo llegar a Marte», sentenció. EFE