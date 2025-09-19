La NASA asigna a Blue Origin de Jeff Bezos la misión de enviar un rover al Polo Sur lunar

Miami (EEUU) – La NASA encargó al vehículo VIPER de Blue Origin, la compañía aeroespacial fundada por Jeff Bezos, la misión de buscar recursos volátiles, como hielo, y recolectar datos científicos en el Polo Sur de la Luna para apoyar futuras misiones a ese satélite y a Marte.

La adjudicación de esta tarea al Rover de Exploración Polar de Volátiles (VIPER), con un costo potencial de 190 millones de dólares, hace parte del programa de Servicios Comerciales de Carga Lunar (CLPS), informó este viernes la NASA en un comunicado.

La entrega del rover está programada para finales de 2027 y se realizará con un segundo módulo de aterrizaje Blue Moon MK1, actualmente en producción.

«La NASA está liderando al mundo en explorar más la Luna que nunca, y esta entrega es solo una de las muchas formas en que estamos aprovechando la industria estadounidense para apoyar una presencia estadounidense a largo plazo en la superficie lunar», dijo Sean Duffy, administrador interino de la NASA.

Según la NASA, la idea es aprender más sobre el agua en la superficie lunar, para ayudar a determinar cómo se puede aprovechar los recursos locales para la futura exploración humana.

«La búsqueda de volátiles lunares juega un papel clave en la exploración de la Luna por parte de NASA, con importantes implicaciones tanto para la ciencia como para las misiones humanas bajo Artemis», afirmó Joel Kearns, subadministrador asociado de exploración de la Dirección de Misiones Científicas de NASA.

Se trata de la segunda misión lunar de CLPS adjudicada a Blue Origin; la primera, que usará otro módulo Blue Moon MK1, está prevista para este año e incluirá cámaras estéreo y un arreglo retroreflectivo láser en la superficie lunar.

La NASA había cancelado previamente el proyecto VIPER y desde entonces ha explorado enfoques alternativos para cumplir los objetivos de la agencia de mapear posibles recursos fuera de la Tierra, como el agua.

Blue Origin será responsable de toda la arquitectura de la misión de aterrizaje, incluyendo diseño, análisis, pruebas y la integración completa del róver.

Entre tanto la agencia espacial estadounidense se encargará de las operaciones y la planificación científica del vehículo. EFE