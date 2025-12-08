spot_img
Nacionales

La Mosquitia recibe nuevos profesionales universitarios de la UPNFM

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – Un centenar de profesionales de la Mosquitia hondureña egresan hoy de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM).

Los ahora profesionales se graduaron en la Licenciatura de Gestión y Administración Educativa, así mismo en Educación Básica a través de la Unidad de Formación Permanente Docente en la sede de Puerto Lempira, Gracias a Dios.

Los nuevos profesionales afirmaron sentirse orgullosos de culminar un escaño más en sus vidas.

Afirmaron que están listos para incorporarse a la vida laboral del país en las áreas en las que estudiaron.

Los hijos de Gracias a Dios, indicaron que como nuevos profesionales de la Mosquitia buscarán brindar un mejor desarrollo a ese departamento alejado del apoyo gubernamental. IR

