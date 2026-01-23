La Mosquitia está sentada en un curul donde se toman decisiones: Erika Urtecho

Tegucigalpa – La vicepresidenta del Congreso Nacional, Erika Urtecho destacó este viernes que al ser elegida como miembro de la junta directiva en propiedad que hoy su pueblo, la Mosquitia está sentado en un sitio donde su voz sí se escucha.

La diputada por el departamento de Gracias a Dios dijo que el Partido Liberal decidió integrar la junta directiva para mantenerse vigilante y hacer el equilibrio.

(Leer) Instalada junta directiva en propiedad del Congreso

“Estaremos vigilando lo que sea en beneficio del pueblo hondureño, pero nos estaremos oponiendo a todo aquello que no sea en beneficio del pueblo”, acotó.

Urtecho indicó que entre las reformas electorales, los liberales estarán impulsando la segunda vuelta o balotaje, así como la ciudadanización de las mesas.

También recordó que el Partido Liberal buscará que la ley de empleo parcial sea una realidad, “ya hay 90 votos para esas leyes y eso significa que es positivo para Honduras y estaremos trabajando mucho y teniendo mucha productividad en este Congreso”, afirmó.

Agradeció a los cuatro pueblo originarios de su departamento, “hoy la Mosquitia está sentada en un curul donde se toman decisiones, así que mi compromiso para mi gente es seguir trabajando por ellos y seguir levantando esa voz para todos aquellos hermanos y hermanas que sus voces no son escuchadas y muchos otros como mi madre (Carolina Echeverría) que su voz fue acallada”, indicó. VC