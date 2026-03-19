La Moskitia: La selva hondureña que se ahoga en cocaína, según InSight Crime

Tegucigalpa – La Moskitia hondureña es la selva que actualmente se ahoga en cocaína, señala hoy la publicación especializada en crimen organizado InSight Crime.

La Moskitia hondureña es un paraíso de ecosistemas intactos. Pero el narcotráfico ha convertido sus costas y selvas en un corredor de cocaína.

La región de la Moskitia, en la frontera entre Honduras y Nicaragua, es una de las últimas grandes zonas selváticas de Centroamérica, un paraíso de ecosistemas prístinos y biodiversidad. Pero hoy, la selva de la Moskitia se está muriendo. Y es el crimen organizado quien la está matando, señala el sitio especializado en publicaciones sobre crimen organizado

Primero llegaron las drogas, cuando los traficantes convirtieron las costas y los bosques de la región en un corredor de cocaína. Luego vinieron los propios traficantes, que financian a invasores que talan miles de hectáreas de bosque y cercan vastas extensiones de terreno con alambre de púas y guardias armados, añade.

La población indígena Miskita de la región ha quedado atrapada en una pobreza extrema, entre los traficantes y un Estado indiferente. Pero algunos se están preparando para contraatacar, acentúa.

A continuación Proceso Digital reproduce el informe publicado hoy por InSight Crime: