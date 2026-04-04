La morgue capitalina reporta el ingreso de ocho cadáveres este sábado

Tegucigalpa – Al menos ocho cuerpos fueron ingresados en las últimas horas al Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses en la capital hondureña.

Entre los ingresos están dos mujeres: Patricia García Martínez (41), asesinada a pedradas en la colonia La Era, y Nelsia Pamela Chávez Pérez (37), ultimada por su compañero de hogar en la colonia Modesto Rodas.

También se reportó el ingreso de Ramón Antonio Álvarez (54) que llegó desde la morgue del Hospital Escuela. Otro de los ingresados es Santos Epifanio Espinoza (59) que su levantamiento cadavérico se realizó en Talanga.

De la zona del río Grande en Jesús de Otoro se trasladó el cuerpo de una persona desconocida que habría muerto por sumersión.

Juan Diego Carrasco Joya es otro de los ingresos desde la aldea La Laguna en el Chaparral, quien habría sido ultimado por heridas de arma blanca. En tanto, Efraín García (59) perdió la vida por impactos de bala en la comunidad de Sabanetas en Reitoca, Francisco Morazán.

El último de los ingresos corresponde a Gil Trejo Toro (42), que llegó desde el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). JS