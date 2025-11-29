“La moneda está en el aire, pese a pronunciamiento de Trump”: Olban Valladares

Tegucigalpa – El analista político Olban Valladares, dijo este sábado “que la moneda todavía está en el aire”, respecto a las elecciones generales de este domingo.

Pese al pronunciamiento del presidente estadounidense, Donald Trump en favor del candidato presidencial por el Partido Nacional, Nasry Asfura, “la moneda está en el aire, los hondureños no debemos comer ansias”, dijo.

Recordó que durante las últimas semanas las encuestas muestran un panorama cerrado entre dos candidatos.

Esa tendencia continúa pese al pronunciamiento del presidente Trump, acotó.

Exhortó a la población a confiar en este proceso electoral y salir a votar este domingo.

Los hondureños elegirán este domingo al próximo presidente, 298 alcaldes, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 representantes al Parlamento Centroamericano. PD