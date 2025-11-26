Misión de la UE garantiza observación técnica y neutral en los 18 departamentos

Tegucigalpa- Un total de 38 observadores de la Unión Europea se suman este miércoles a los 32 que ya están en el país para reforzar el monitoreo de los comicios generales.

Su incorporación llega a tres días de la jornada electoral.

El grupo será distribuido en distintos departamentos para acompañar el desarrollo del proceso, desde la apertura de urnas hasta el cierre.

Tania Marques, jefa adjunta de la @moeueHonduras25 durante el despliegue de 38 observadores de la Unión Europea.#ProcesoDigitalHN pic.twitter.com/5sdKSbZ4aB — Proceso Digital (@ProcesoDigital) November 26, 2025

La misión busca aportar una observación técnica y neutral.

Con este refuerzo, la delegación europea operará a plena capacidad en una etapa clave, fortaleciendo la confianza en el proceso democrático.

Tania Marques, jefa adjunta de la Misión de Observación de la UE, dijo que “estamos acompañando el proceso, todas las semanas hay cosas nuevas que debemos acompañar y observar. Van a estar cubiertos los 18 departamentos».

“Haremos un informe final con todos los detalles del proceso antes, durante y posterior de las elecciones donde daremos nuestras recomendaciones”, afirmó.

Aseguró que se ha tenido reuniones con todos los sectores involucrados directa e indirectamente con el proceso electoral.

Reiteró que se estará cubriendo todos los 18 departamentos.

Asimismo, dijo que vigilarán muy de cerca el acceso que tengan los periodistas, que se les respete su labor en la cobertura del proceso electoral. IR

La @moeueHonduras25 desplegó este miercóles 38 observadores de la Unión Europea que se suman a los 32 que ya están en el país para reforzar el monitoreo de los comicios generales.#ProcesoDigitalHN pic.twitter.com/CAmwk5FjK3 — Proceso Digital (@ProcesoDigital) November 26, 2025