La misión Artemis II casi a mitad de camino de hacer historia en el regreso a la Luna

Los Ángeles (EEUU) – La histórica misión Artemis II, que busca el primer regreso del ser humano a la Luna en más de cincuenta años, se encuentra casi a la mitad de su camino al comenzar su tercer día de trayectoria y cuando la NASA no tuvo que realizar una maniobra de corrección ya que se mantiene en la ruta de vuelo correcta.

La misión, que despegó el pasado miércoles a las 18:35 hora local (22:35 GMT) desde el Centro Espacial Kennedy, avanza a 5.632 kilómetros por hora rumbo a la Luna, donde espera llegar este lunes.

La Agencia Espacial Europea captó a la nave Orión a unos 183.936 kilómetros de la Tierra y a unos 244.298 kilómetros de la Luna cuando el reloj marcaba las 23:00 GMT del sábado.

Se espera que la tripulación —compuesta por el comandante Reid Wiseman, y los astronautas Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen— haga historia el próximo lunes al llegar a la cara oculta de la Luna y recorrer mayor distancia jamás recorrida desde la Tierra: 406.773 kilómetros (252.757 millas).

Esta distancia es más lejos que los 400.171 kilómetros (248.655 millas) que alcanzó la tripulación del Apolo 13 en 1970.

Después de dos días de recorrido, la misión no ha registrado mayores contratiempos, incluso este sábado los controladores de vuelo en el Centro de Control de Misiones del Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston cancelaron la primera maniobra de corrección de trayectoria, dado que la capsula se mantiene en la ruta de vuelo correcta.

La maniobra constituía el primero de los tres ajustes de trayectoria previstos en el cronograma de la misión para afinar la velocidad y la trayectoria de la nave, que se espera que llegue el lunes próximo a la cara oculta de la Luna para tomar imágenes como preparación para un futuro alunizaje.

No obstante, la agencia espacial estadounidense dijo en un comunicado que cualquier ajuste que resulte necesario podrá incorporarse en una maniobra de corrección posterior.

En una conferencia de prensa este sábado, Lakiesha Hawkins, administradora asociada de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración (ESDMD) de la NASA, dijo que los cuatro astronautas se encontraban con un “gran espíritu” y que en la cápsula Orión están sucediendo «muchas cosas divertidas» en medio una gran cantidad de arduo trabajo.

Se espera que el astronauta canadiense Jeremy Hansen hable con los periodistas en directo desde Orion a la 1:10 de la madrugada del sábado hora del Este (6:00 GMT) de este sábado, según la Agencia Espacial Canadiense.

La NASA ha dispuesto un rastreador en tiempo real que muestra la ubicación de la cápsula Orión para que el público pueda seguir la misión desde casa.

El rastreador permite seguir la trayectoria de la misión, así como registrar la velocidad de la cápsula y la distancia, en millas, que la separa de la Tierra o de la Luna. JS